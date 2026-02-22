MOTORI / Phillip Island: Baldassarri chiude 4° nella Superpole Race e 9° sul bagnato in Gara 2. Pe lui quarto posto in classifica generale

Si è concluso positivamente il primo round del FIM Superbike World Championship 2026 a Phillip Island per Lorenzo Baldassarri, che dopo il bel podio di Gara1, colleziona altre due prestazioni di livello. In Superpole Race sfiora il podio e conclude al quarto posto, dopo una lotta furibonda per difendersi dagli attacchi degli avversari. I soli dieci giri della corsa sprint non sono bastati al pilota del team GoEleven per entrare nei primi tre, ma Lorenzo ha comunque trovato un’ottima chiave per non perdere contatto in classifica e guadagnare la seconda fila della Gara 2.

Partito bene anche nella seconda manche, la pioggia scesa in pista ha inciso sulle prestazioni di tutto lo schieramento, provocando diversi ritiri e cadute. Abile a non commettere errori che avrebbero potuto rovinare un weekend iniziato molto bene, ha limitato i danni con un nono posto che gli garantisce punti e il consolidamento del quarto posto classifica generale.

Rammarico per il doppio long lap per una presunta falsa partenza rilevato dalla commissione gara, senza il quale la prestazione di Gara 2 sarebbe stata più netta. Consapevole di aver sfruttato al meglio quanto a disposizione in questo debutto ufficiale con la Ducati Panigale V4R, ci sono ottimi margini per migliorare e diventare ancora più competitivi in ogni condizione.

«È come il mio esordio nel World Supersport nel 2022, quando vinsi la prima ad Aragon – dice il pilota –. È un grosso sollievo per me, abbiamo fatto un ottimo lavoro con i ragazzi Ducati. Nel box c’è un clima davvero bello. Abbiamo lavorato un passo alla volta e il feeling dalla prima sessione sull’asciutto è stato buono. Da lì siamo andati avanti e abbiamo conquistato il podio alla nostra prima gara. Peccato per la pioggia di Gara2 che ha un po’ rovinato i piani. Dopo la Superpole Race eravamo pronti a ripeterci e puntare al podio, ma siamo comunque contenti della classifica e ci rifaremo nelle prossime gare».

Appuntamento a tra poco più di un mese, quando il World Superbike sbarcherà a Portimão in Portogallo dal 27 al 29 marzo.