SCI ALPINISMO / 250 partecipanti alla prima edizione della Mondolè Ski Raid

Oltre 250 skialper provenienti da tutto l'arco alpino si sono dati appuntamento ad Artesina domenica 22 febbraio 2026 per la prima edizione della Mondolè Ski Raid, gara individuale di sci alpinismo valida per la Coppa Italia FISI.

Un aspetto particolarmente rilevante è stata la numerosa presenza di giovani atleti, con più di 100 partecipanti tra i 12 e i 20 anni. Questi giovani, che rappresentano il futuro di questo sport, hanno gareggiato su percorsi dedicati e con dislivelli specifici per le loro categorie.

L'evento non è stato solo un trionfo sportivo, ma anche una straordinaria dimostrazione di sinergia territoriale. Il successo della prima Mondolè Ski Raid è stato infatti reso possibile dal coinvolgimento corale delle principali istituzioni e realtà locali. Il coordinamento impeccabile tra lo Sci Club Tre Rifugi, quale società organizzatrice e la stazione sciistica di Artesina ha garantito una gestione logistica di alto livello: fondamentale è stato anche l’indispensabile supporto delle istituzioni del territorio, dalla Regione Piemonte, al Comune di Frabosa all’ Azienda Turistica Locale che hanno creduto nell'evento come volano per la promozione turistica e sportiva delle vallate cuneesi.

Trattandosi di una gara svoltasi su terreno tecnico e fuori dalle piste battute, la sicurezza è stata la priorità assoluta. Il presidio costante lungo il percorso è stato garantito da un imponente dispositivo di soccorso, in primis le Guide Alpine che hanno coordinato il Soccorso Alpino nei passaggi più tecnici e alpinistici, come la cresta Est del Mondolè, nonché i Carabinieri presenti per garantire l'ordine e il supporto logistico, confermando il legame tra l'arma e le competizioni di alto livello.

Numerosi i volontari sul percorso che con il loro lavoro "dietro le quinte" — dalla tracciatura dei percorsi alla gestione dei ristori — è stato il vero motore della manifestazione, trasmettendo a tutti i partecipanti la passione e l'accoglienza tipica di queste montagne.

Il tracciato principale ha messo a dura prova gli atleti con numeri da vera grande classica con circa 1.700 metri di dislivello distribuiti su un percorso di 14 km, caratterizzato da salite “in traccia” e tratti a piedi con passaggi alpinistici per raggiungere il punto più alto del percorso, il Mondolè. A trionfare sono stati Davide Magnini (Esercito) tra gli uomini e Lisa Moreschini tra le donne.

L'evento si è confermato come un grande successo e un appuntamento di riferimento nel futuro panorama nazionale dello sci alpinismo.