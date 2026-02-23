ATLETICA / Pietro Riva brilla alla mezza maratona di Napoli, quarto posto a meno di un minuto dal suo personale

Ottima prestazione, alla mezza maratona a Napoli, dell'albese Pietro Riva (Fiamme Oro), quarto in 1h00:32 a meno di un minuto dal personale.
Era il rientro sulla distanza per il piemontese, argento agli Europei di Roma, dopo quasi un anno di stop per infortunio.
Fantastico Yeman Crippa: l’azzurro migliora il suo record italiano vincendo in 59:01 e togliendo quasi mezzo minuto dopo quattro anni al primato di 59:26 ottenuto nel 2022 sullo stesso percorso. Una gara favolosa per il portacolori delle Fiamme Oro che firma il secondo tempo europeo di sempre nei 21,097 chilometri, dietro soltanto al 58:41 dello svedese Andreas Almgren lo scorso ottobre a Valencia.