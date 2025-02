Ubriachezza molesta, documenti falsi e guida in stato di ebbrezza: weekend di controlli nei locali del Monregalese

Weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Mondovì, in particolare nelle zone dei locali di aggregazione giovanile, in contrasto allo spaccio di stupefacenti e all'incidentalità stradale correlata al fenomeno delle "stragi del sabato sera".

L'attenzione si è concentrata sul PitStop di Ormea e sul Sottoaceto di Mondovì.

Un centinaio le persone identificate dalle pattuglie in servizio. Cinque le patenti ritirate ad ad altrettante persone risultate positive all'alcool test mentre erano alla guida.

I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente in quantitativi compatibili con l'uso personale. Denunciata una persona per ubriachezza molesta. Infine, denunciato un giovane per possesso di documenti falsi.