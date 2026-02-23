BOCCE / Weekend di alti e bassi per l'Auxilium Saluzzo: la femminile lotta per i playoff, la maschile in zona rossa

Risultati altalenanti per la Bocciofila Auxilum Saluzzo, in questo fine settimana trascorso.
Per la specialità volo, in serie A sconfitta dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, perdere per 8 a 16, contro il Nus. Una sconfitta, che porta la compagine saluzzese, nella zona rossa retrocessione.
Sabato 28 febbraio, trasferta a Chiavari, con la Chiavarese. Nella serie A femminile una vittoria ed una sconfitta per la compagine saluzzese. Successo con la Spilimberghese per 14 a 10, sconfitta con il Buttrio, in una partita in chiave play off scudetto. Ad una giornata dal termine della regular season l’Auxilium Saluzzo, è al quinto posto con 29 punti, preceduta da Buttrio quarta, con 31 punti.
Si ritorna a giocare, domenica 8 marzo, con l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, ospitare Bassa Valle, seconda in classifica. Si qualificano ai play off scudetto, le prime quattro classificate.
Nel campionato under 15, che si è giocato a Salassa, una vittoria 10 a 4 con Pertusio,ed una sconfitta con Enviese per 6 a 8.
Nella specialità petanque, nella serie A femminile, l’Auxilium Saluzzo di Caporgno e Marin, perde dal Gsp Ventimiglia.