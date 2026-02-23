CALCIO SERIE C / Il Bra cade con il Carpi, al Cabassi finisce 2-1 [VIDEO]

Nella 28esima giornata del girone B della Serie C Sky Wifi, allo stadio “Sandro Cabassi”, è 2-1 il risultato finale di Carpi-Bra (giocata nel tardo pomeriggio di domenica).

La cronaca



Molto buono l’approccio dei braidesi (in divisa bianca con richiami cromatici sociali) e al nono minuto, su calcio piazzato dai 25 metri, il destro di Ismet Sinani chiama Sorzi al tuffo in calcio d’angolo. Rosetti ci prova dalla distanza al 27′, Franzini blocca. FVS richiesto dal Carpi (39′) per un presunto tocco di mano di Maressa (in area), ma il direttore di gara non sanziona irregolarità del quinto destro giallorosso. Sinani penetra in area, Lionetti viene murato a botta sicura da un avversario, Baldini raccoglie la respinta ma la sfera non trova la traiettoria vincente al 43esimo. Intervallo sullo 0-0.



Vantaggio dei padroni di casa al minuto 2 della ripresa con Zagnoni, quasi sulla linea di porta dopo una carambola (del pallone) sulla traversa, nata da una mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione del Bra è veemente e all’undicesimo perviene al pareggio: schema su punizione di Baldini, sul secondo palo la colpisce di testa De Santis, in area piccola la sfiora Giorgio Lionetti e insacca l’1-1. Esultanza sotto il settore ospiti, insieme ai 25 tifosi giunti direttamente dalla città di Bra. Triplo cambio braidese (19′) con La Marca, Tuzza e Pretato, rispettivamente per Capac, Campedelli e Brambilla. Esordio stagionale per il difensore Mattia Pretato. Splendida combinazione Baldini-Sinani-Baldini sulla tre quarti avversaria, la retroguardia emiliana riesce a metterci una pezza al 26′. Zagnoni colpisce il legno al 34′ e al 37′ Stanzani sigla il 2-1 per il Carpi. I braidesi tentano il tutto per tutto, riversandosi in avanti. Nel quarto e ultimo minuto di recupero, Tuzza batte un calcio d’angolo, in area sale anche Franzini ma la difesa emiliana si chiude.



Domenica 1/3 (ore 14,30) Bra-Pianese al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



La conferenza stampa di mister Fabio Nisticò, al termine di Carpi-Bra: CLICCA QUI



Carpi: Sorzi, Verza (25′ st Tcheuna), Rigo, Zagnoni, Figoli (43′ st Lombardi), Panelli, Casarini, Rossini, Sall (25′ st Stanzani), Puletto (17′ pt Pietra), Rosetti.

A disp: Scacchetti, Mahrani, Giva, Giani, Benvenuto, Gaddini, Perta.

Allenatore: Stefano Cassani.

Bra: Franzini, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Campedelli (19′ st Tuzza), Maressa, De Santis (41′ st Scapin), Capac (19′ st La Marca), Brambilla (19′ st Pretato), Baldini.

A disp: Renzetti, Lia, Rottensteiner, Armstrong, Leoncini.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate (assistenti: Bettani di Treviglio e Cufari di Torino; quarto ufficiale: Nigro di Prato; operatore FVS: Spagnolo di Reggio Emilia).

Marcatori: 2′ st Zagnoni (C), 11′ st Lionetti (B), 37′ st Stanzani (C).

Note: tardo pomeriggio variabile e freddo, terreno di gioco in buone condizioni; 728 spettatori con 25 tifosi del Bra nel settore ospiti. Ammoniti Rigo, Stanzani (C), Campedelli, Brambilla, Pretato (B).