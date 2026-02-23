La HOC Academy della Scacchistica Cuneese domina a Nichelino: pioggia di titoli ai campionati giovanili di qualificazione [FOTO]

Grande successo per la HOC Academy della Scacchistica Cuneese ai campionati giovanili di qualificazione ai Nazionali di scacchi, disputati domenica 22 febbraio a Nichelino.

Una giornata che ha certificato la qualità del lavoro portato avanti negli ultimi anni sul territorio e che proietta il vivaio cuneese verso un futuro ricco di prospettive.

Nella categoria Under 10 maschile Simone Ciravegna si è imposto con un torneo praticamente perfetto, dimostrando solidità tecnica e maturità agonistica fuori dal comune per la sua età. Sempre nell’Under 10, ma nel settore femminile, dominio assoluto della HOC Academy: Alice Bertone conquista il primo posto, seguita al secondo da Iris Chiesa, in un podio che parla chiaramente cuneese.

Ottimi risultati anche nell’ Under 12 maschile , dove Matteo Ciravegna chiude al secondo posto, mentre spicca il quarto posto di Angelo Massimino, a conferma di una presenza competitiva e diffusa in tutte le categorie.

L’ Under 18, accorpato all’Under 16, vede un’altra affermazione firmata HOC Academy: si impone Gioele Vivalda , mentre al terzo posto si classifica Alessandro Alberetto. Un risultato ancora più significativo considerando che entrambi hanno appena quindici anni e competono già ai vertici di una categoria superiore.

Un bottino che testimonia la forza del progetto HOC Academy, nato per avvicinare i giovani agli scacchi con un percorso strutturato, educativo e competitivo al tempo stesso. La collaborazione con le scuole primarie e l’attenzione allo sviluppo delle competenze logiche e strategiche stanno producendo risultati concreti, non solo in termini sportivi ma anche formativi. Quella di Nichelino è molto più di una semplice giornata di gare: è la conferma che il movimento scacchistico cuneese sta crescendo con basi solide e con una nuova generazione pronta a farsi valere anche a livello nazionale. Un ottimo viatico per il futuro.