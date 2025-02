Bra, i consiglieri di minoranza sollecitano a risolvere i disservizi legati ai parcheggi e al loro pagamento

Sono Carlo Patria (Fratelli d'Italia), Francesco Racca (Forza Italia), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte), consiglieri comunali di minoranza a Bra ad aver sollecitato l'Amministrazione Fogliato ad una soluzione dei disservizi legati ai parcheggi e al loro pagamento.



"Disservizi che creano disagio alla cittadinanza- scrivono in una nota congiunta -!

Le macchinette per il pagamento della sosta fuori servizio sono ormai un problema costante per i cittadini, generando confusione e disagi, in particolare per le persone anziane, che spesso trovano difficile, se non impossibile, utilizzare alternative come il pagamento tramite app o carte.

A rendere la situazione ancora più insostenibile, c’è la scarsità di posti gratuiti, che rende la sosta nelle aree a pagamento una necessità, ma anche un obbligo per chiunque debba parcheggiare. Questo amplifica ulteriormente il disagio, soprattutto per chi non riesce a pagare tramite i metodi più moderni.

In aggiunta, la chiusura del parcheggio delle scuole Maschili aggrava ulteriormente la situazione, lasciando famiglie e cittadini in difficoltà nel trovare posti disponibili.

Le macchinette per il pagamento della sosta sono un servizio essenziale per la città e il loro malfunzionamento è un chiaro segnale della scarsa attenzione verso le necessità quotidiane della cittadinanza. È inaccettabile che una situazione del genere continui senza una risposta pronta e risolutiva da parte dell’Amministrazione!

Come consiglieri comunali, continueremo a lottare per i diritti dei cittadini e chiediamo un’immediata soluzione!"