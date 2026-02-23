VOLLEY A3M / Monge Gerbaudo Savigliano, due punti che fanno morale in quel di Mirandola

Il Monge-Gerbaudo Savigliano parte fortissimo, si fa rimontare per certi versi in modo inaspettato, ma alla fine strappa comunque due punti in quel di Mirandola, che fanno più morale che classifica, ma consentono di guardare con fiducia all’ultimo “strappo” di regular season nella Serie A3 Credem Banca.

I saviglianesi sbancano Mirandola, “vendicando” parzialmente lo 0-3 patito all’andata al PalaSanGiorgio e, soprattutto, mettendo in cascina altri punti, frutto del secondo successo esterno consecutivo.

I sestetti iniziali

Bicego ripropone la formazione dell’ultima uscita: Galliani e Maletti in banda, Sitti in regia con l’ex Spagnol opposto, centrali Scaglioni e Antonaci. Catellani libero.

Nessuna sorpresa in casa Monge-Gerbaudo, con coach Berra che conferma la diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti in posto 4, Bonola e Rainero al centro. Liberi alternati Galaverna e Rabbia.

La cronaca del match

Il primo set scatta a dir poco in salita per i piemontesi, subito sotto 4-0. Da lì, però, i saviglianesi rientrano, impattando sul 6-6, prima di un lungo tira e molla che vede a lungo gli ospiti inseguire e i due servizi molto efficaci. La svolta arriva sul 18-18, quando Savigliano mette la freccia e, nonostante lo stop di Bicego, scappa via (18-21). Sono due errori consecutivi dei padroni di casa a regalare il set agli ospiti: 21-25.

Sulle ali dell’entusiasmo, i biancoblù sono “on fire” in un secondo parziale a dir poco a senso unico: 2-7 al primo time-out di Bicego, quindi 3-9, infine 8-18 al secondo time-out, quando il discorso è ormai già chiuso. Il punto finale è un ace di Rossato su Flemma: 12-25 e primo punto che prende la strada di Cuneo.

Sembra tutto in discesa, ma dal terzo set inizia un’altra partita, con Mirandola che restituisce subito il “favore” agli ospiti e scappa via sin dalle prime battute (8-3 al primo time-out di Berra). È il trailer di un film già scritto, perché Savigliano non rientra più e i gialloblù di casa si prendono addirittura nove palle-set. Annullata la prima, è Sitti a chiudere i conti (25-16).

Il quarto parziale, sulla falsariga del primo, è forse il più divertente (per un occhio imparziale) del match. Già, perché la sfida è un vero tira e molla, con lo Stadium che parte ancora forte e poi prova la fuga sul 15-10. Il subentrato Bacco, Schiro e Sacripanti riportano i piemontesi in partita (15-15) e inaugurano una seconda parte di set giocata punto a punto, fino allo strappo decisivo. A trovarlo sono ancora i padroni di casa, con Sitti che trova la giocata vincente dai nove metri e Maletti che, a ruota, sfrutta il primo set-point: 25-23 e gara al tie-break.

Il quinto set fa, come sempre, storia a sé, e il vero merito di Savigliano è quello di voltare pagina e ripartire forte, con l’errore di Spagnol che dà fiducia e i punti di Pistolesi e Sacripanti che favoriscono subito l’allungo (0-3), aggiornato dall’errore di Maletti (1-5). Sembra fatta, ma lo Stadium ritorna sotto fino al -1 (9-10), prima che il muro di Rainero e l’errore ancora di Maletti diano la svolta decisiva (10-13). Savigliano si prende tre match-point con Schiro e chiude i conti subito, con Bacco che mette a terra un pallone pesante (11-15).

Le dichiarazioni. Nel post-partita è festa saviglianese. Per Mauro Sacripanti, autore di 15 punti, resta una vittoria importante: “Un bel successo, sofferto ma che fa bene. Sappiamo che le vittorie aiutano il morale e sono certo che questi due punti ci serviranno in settimana per allenarci bene. Le combinazioni di risultati sono tante e non sappiamo ancora quale sarà il nostro destino, ma siamo certi che risultati del genere ci possono fare bene per preparare al meglio le ultime due partite di stagione regolare e quelle che eventualmente ci saranno dopo”.

Stadium Mirandola-Monge-Gerbaudo Savigliano 2-3

Parziali: 21-25, 12-25, 25-16, 25-23, 11-15

Stadium Mirandola: Sitti 4, Spagnol 29, Galliani 15, Maletti 16, Scaglioni 5, Antonaci, Catellani (L); Schincaglia 1, Grue 3, Storchi 1, Flemma 1, Rustichelli (L2); N.E. Egwaoje, Montaggioli. All. Bicego.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Rossato 17, Schiro 22, Sacripanti 15, Rainero 6 Bonola 9, Rabbia (L); Carlevaris, Bacco 4, Galaverna (L2); N.E. Girotto, Ballan, Quaranta, Guiotto. All. Berra.

Durata set: 30’, 22’, 26’, 30’, 20’.