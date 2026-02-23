 / Volley

VOLLEY SERIE BF / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley spodesta Garlasco dal trono

Terza giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Le pumine di Basso compiono l’impresa e vincono per 3-1 sul difficile campo della capolista Volley 2001 Garlasco

Le pumine festeggiano a Garlasco (foto Mondovì Volley)

La terza giornata di ritorno del Campionato di volley femminile di serie B1 (gir. A) ha regalato emozioni e colpi di scena. Il Volley 2001 Garlasco ha perso il primato in classifica a causa della sconfitta casalinga per 1-3, subita a opera di un corsaro Mondovì Volley

Le pumine di Claudio Basso, reduci dal passo falso contro la Sd Ccs Cogne Aosta (1-3), sono riuscite a imporsi sul campo dell’ex capolista grazie a una prova di grande spessore tecnico e tattico. Muro rossoblù protagonista con 13 punti, mentre nei tabellini personali spiccano i 20 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole. Dall’altra parte della rete, invece, i 21 punti di Matilde Gallina non sono bastati a portare in dote punti alla propria squadra. 

Il successo del Puma, visti i  contemporanei successi delle altre pretendenti, al momento non cambia più di tanto la classifica delle monregalesi, ma consente a Colombano e compagne di restare in corsa per le prime posizioni, quelle che valgono la promozione in A3. 

Se per Garlasco sì è registrato uno scivolone interno, ci è andata vicina anche l’attuale capolista Florens Vigevano, che in casa è riuscita a domare un indomito Care Project Bellusco solo al termine di un combattuto tie-break, chiuso sul 16-14 e dopo che la formazione ospite aveva fallito anche due match-point sul 12-14. 

Non ha perso colpi il Gso Villa Cortese, che nella trasferta in casa del Cogne Aosta ha conquistato un successo netto e meritato. Inappellabile nel punteggio anche la vittoria dell’Acrobatica Alessandria sul campo dell’Issa Novara. Il 3-0 finale, tuttavia, non esprime appieno l’andamento del match, con i primi due set equilibrati e combattuti e terminati entrambi ai vantaggi sul 26-28. 

Vittoria sul velluto del Capo D’Orso Palau nel derby sardo contro il Pan Alfieri Cagliari. Gara sempre in mano alle galluresi, che grazie a questi tre punti sono rimaste al quinto posto, a due lunghezze dal Mondovì. E’ salito, invece, in 11^ posizione il Chieri 76, vittorioso nel derby contro il Cus Torino per 1-3. Nell’altro derby torinese il Vol-ley Volpiano ha avuto la meglio sul Parella Torino per 3-2. 

Nel prossimo turno il Mondovì Volley sarà impegnato nella seconda trasferta consecutiva, questa volta in casa del Chieri 76 del neo tecnico Gianfranco Milano. Tra le sfide più interessanti spiccano Villa Cortese-Garlasco e Alessandria-Palau.  

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO

FLORENS VIGEVANO

CARE P. BELLUSCO

3-2

V. 2001 GARLASCO

MONDOVI’ VOLLEY

1-3

CAPO D’ORSO PALAU

PAN ALFIERI CAGLIARI

3-0

CUS TORINO

CHIERI 76

1-3

VOL-LEY VOLPIANO

PARELLA TORINO

3-2

ISSA NOVARA

ACR. ALESSANDRIA

0-3

SD CCS COGNE AOSTA

GSO VILLA CORTESE

0-3

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

42

2

VOLLEY 2001 GARLASCO

40

3

GSO VILLA CORTESE

37

4

ACR. ALESSANDRIA

35

5

MONDOVI’ VOLLEY

33

6

CAPO D’ORSO PALAU

31

7

CARE P. BELLUSCO

24

8

SD CCS COGNE AOSTA

20

9

CUS TORINO

18

10

ISSA NOVARA

13

11

CHIERI 76

12

12

PAN A. CAGLIARI

12

13

PARELLA TORINO

10

14

ACADEMY VOLPIANO

  9

PROSSIMO TURNO – 4^ GIORNATA DI RITORNO

FLORENS VIGEVANO

VOL-LEY VOLPIANO

28/02

GSO VILLA CORTESE

V. 2001 GARLASCO 

 

PAN A. CAGLIARI

CUS TORINO

 

CHIERI 76

MONDOVI’ VOLLEY

 

PARELLA TORINO

SD CCS COGNE AOSTA

 

ACR. ALESSANDRIA

CAPO D’ORSO PALAU

 

C.P. BELLUSCO

ISSA NOVARA

 

Matteo La Viola

