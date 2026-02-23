VOLLEY SERIE BF / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley spodesta Garlasco dal trono

La terza giornata di ritorno del Campionato di volley femminile di serie B1 (gir. A) ha regalato emozioni e colpi di scena. Il Volley 2001 Garlasco ha perso il primato in classifica a causa della sconfitta casalinga per 1-3, subita a opera di un corsaro Mondovì Volley.

Le pumine di Claudio Basso, reduci dal passo falso contro la Sd Ccs Cogne Aosta (1-3), sono riuscite a imporsi sul campo dell’ex capolista grazie a una prova di grande spessore tecnico e tattico. Muro rossoblù protagonista con 13 punti, mentre nei tabellini personali spiccano i 20 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole. Dall’altra parte della rete, invece, i 21 punti di Matilde Gallina non sono bastati a portare in dote punti alla propria squadra.

Il successo del Puma, visti i contemporanei successi delle altre pretendenti, al momento non cambia più di tanto la classifica delle monregalesi, ma consente a Colombano e compagne di restare in corsa per le prime posizioni, quelle che valgono la promozione in A3.

Se per Garlasco sì è registrato uno scivolone interno, ci è andata vicina anche l’attuale capolista Florens Vigevano, che in casa è riuscita a domare un indomito Care Project Bellusco solo al termine di un combattuto tie-break, chiuso sul 16-14 e dopo che la formazione ospite aveva fallito anche due match-point sul 12-14.

Non ha perso colpi il Gso Villa Cortese, che nella trasferta in casa del Cogne Aosta ha conquistato un successo netto e meritato. Inappellabile nel punteggio anche la vittoria dell’Acrobatica Alessandria sul campo dell’Issa Novara. Il 3-0 finale, tuttavia, non esprime appieno l’andamento del match, con i primi due set equilibrati e combattuti e terminati entrambi ai vantaggi sul 26-28.

Vittoria sul velluto del Capo D’Orso Palau nel derby sardo contro il Pan Alfieri Cagliari. Gara sempre in mano alle galluresi, che grazie a questi tre punti sono rimaste al quinto posto, a due lunghezze dal Mondovì. E’ salito, invece, in 11^ posizione il Chieri 76, vittorioso nel derby contro il Cus Torino per 1-3. Nell’altro derby torinese il Vol-ley Volpiano ha avuto la meglio sul Parella Torino per 3-2.

Nel prossimo turno il Mondovì Volley sarà impegnato nella seconda trasferta consecutiva, questa volta in casa del Chieri 76 del neo tecnico Gianfranco Milano. Tra le sfide più interessanti spiccano Villa Cortese-Garlasco e Alessandria-Palau.

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO

FLORENS VIGEVANO CARE P. BELLUSCO 3-2 V. 2001 GARLASCO MONDOVI’ VOLLEY 1-3 CAPO D’ORSO PALAU PAN ALFIERI CAGLIARI 3-0 CUS TORINO CHIERI 76 1-3 VOL-LEY VOLPIANO PARELLA TORINO 3-2 ISSA NOVARA ACR. ALESSANDRIA 0-3 SD CCS COGNE AOSTA GSO VILLA CORTESE 0-3

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 42 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 40 3 GSO VILLA CORTESE 37 4 ACR. ALESSANDRIA 35 5 MONDOVI’ VOLLEY 33 6 CAPO D’ORSO PALAU 31 7 CARE P. BELLUSCO 24 8 SD CCS COGNE AOSTA 20 9 CUS TORINO 18 10 ISSA NOVARA 13 11 CHIERI 76 12 12 PAN A. CAGLIARI 12 13 PARELLA TORINO 10 14 ACADEMY VOLPIANO 9

PROSSIMO TURNO – 4^ GIORNATA DI RITORNO