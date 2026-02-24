Cuneo, allo Zonta Club si presenta il libro “Perché abbiamo bisogno della Dea”

Il club Zonta Cuneo, apre il suo calendario degli appuntamenti di primavera che fa perno sull’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Giovedì 5 marzo alle 18, al circolo Caprissi (in via Peveragno 3) è in calendario la presentazione del libro di Donatella Signetti “Perchè abbiamo bisogno della Dea” ( 2025 editore Aragno). Con l’autrice dialogherà Massimo Mathis, responsabile della redazione de La Stampa di Cuneo.

“Un atto di giustizia simbolica e spirituale - spiega la presidente Zonta Silvia Quaranta - Per restituire dignità al “divino femminile” rimosso esplorando le possibili origini della violenza di genere. Un viaggio nel passato alla ricerca dei molteplici significati ancora attuali - dell’archetipo della Grande Dea, affinchè il suo modello attivo favorisca il rispetto delle donne per se stesse e il rispetto delle donne da parte degli uomini”.

Donatella Signetti, docente, scrittrice, giornalista de La Stampa di Cuneo, fondatrice della scuola di scrittura creativa Bottega di Storie e di Parole, da sempre interessata alla questione femminile anticipa la visione che sta alla base del suo libro dal titolo che incuriosisce e apre a domande.

“La Grande Dea è stata la figura divina centrale della prima concezione mitologica del mondo. Archeologia e mitologia ne conservano ancora le tracce, ma a un certo punto culti e narrazioni cambiano contenuto, mettendo al bando la sua memoria.

La storia della Dea ha bisogno di essere rinarrata, per colmare una mancanza, per dare forma a una nuova mitologia femminile o forse addirittura dell’umano, che passi attraverso il recupero di qualcosa che c’era ed è andato perduto”.

La presentazione del libro è ad ingresso libero.