“Ben.Essere 2026” a Fossano: i tre eventi del nuovo ciclo sulla cura e ricerca di se stessi, già sold-out l’incontro con lo psicoterapeuta Pellai

Anche quest’anno, sull’onda del successo delle edizioni precedenti, a Fossano è tutto pronto per “Ben. Essere”, un tris di appuntamenti organizzati dall’associazione L’Arcipelago e incentrati sulla ricerca della salute e del benessere psico-fisico.

Due dei tre si terranno rispettivamente alla chiesa dei Battuti Bianchi (alle 20.45), mentre l’evento più atteso, di sabato 7 marzo alle 15, sarà al cinema Teatro I Portici della Città degli Acaja con il noto psicoterapeuta lombardo Alberto Pellai. Si svolgeranno inoltre grazie al contributo della Fondazione Crf e al patrocino del Comune di Fossano.

“Come L’ Arcipelago di Fossano – associazione genitori del Fossanese - da quattro anni organizziamo le serate denominate 'Ben. Essere', che illustrano di fatto i nuovi modi per prendersi cura di sé in maniera multidisciplinare – ha specificato la socia Nadia Pastorale, nella vita fisioterapista, ideatrice degli eventi insieme alla psicologa Alessia Testa -. Sul palco invitiamo in genere varie figure sul palco affinché affrontino l’argomento attraverso differenti punti di vista”.

“Quest’anno il tema comune dei tre incontri sarà ‘allenarsi alla vita’ e, in uno di questi incontri, nello specifico, sabato 7 marzo, vi sarà l’evento più esteso che coinvolgerà il noto medico Alberto Pellai, psicoterapeuta e scrittore che ci parlerà di un argomento da lui spesso trattato ‘Allenare alla vita’, con lo stesso tema che è anche il titolo di un suo famoso libro. Non parleremo solo della sua opera, ma verrà anche offerto un excursus della situazione emozionale dei ragazzi dagli 0 ai 18 anni – hanno proseguito le due socie de L’Arcipelago -. Le iscrizioni sono già partite dalle 12 del 14 febbraio scorso, ma per il momento, per l’appuntamento gratuito del 7 marzo, i posti sono già tutti sold-out.

Gli altri due incontri, invece, che faranno parte dello stesso ciclo, riguarderanno un laboratorio di lettura martedì 3 marzo alle 20.45, alla chiesa dei Battuti Bianchi, a ingresso libero e senza prenotazione, in cui si andrà a lavorare su un brano di Pellai, insieme a due altri romanzi di formazione. Non bisogna però aver di fatto letto prima i libri, ma saranno analizzati la serata stessa.

Martedì 10 marzo, sempre alle 20.45, avrà luogo una serata sui caregiver, quindi sulle modalità di assistenza nei confronti di chi cura e per l’occasione ci saranno quattro professionisti sul palco: Virginia Batti, neuropsicologa; Giulia Garelli, fisioterapista; Danilo Verra, anestesista e Ornella Giraudo, assistente sociale”.

L’associazione tiene a ribadire che al momento i posti per l'incontro con Pellai del 10 marzo sono esauriti, ma terrà aggiornati tutti gli interessati sui social qualora se ne liberasse qualcuno. La prenotazione è obbligatoria e per chi desiderasse verificare le disponibilità si può accedere direttamente al link.