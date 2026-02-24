Limone si prepara ad un altro super weekend tra stelle, ciaspole e arte

Sabato 28 febbraio alle 16.30 la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà il laboratorio “Scarabocchi di stelle”, un pomeriggio di storie e attività creative dedicato ai bambini a partire dai 4 anni.

L’iniziativa propone un viaggio tra le costellazioni, per ascoltare la voce del cielo attraverso una selezione di letture ad alta voce pensate per stimolare l’immaginazione e l’ascolto. A seguire, i piccoli partecipanti prenderanno parte a un laboratorio creativo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite o contattando la Biblioteca civica di Limone Piemonte: 0171.926663 - bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Domenica 1° marzo è in programma una ciaspolata ai piedi del Monte Vecchio con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Un itinerario adatto a chi possiede una buona attitudine all'attività fisica, che prevede un percorso di 7 chilometri, con 400 metri di dislivello e circa cinque ore di percorrenza (pause incluse) lungo un sentiero panoramico, sul versante più soleggiato della montagna che sovrasta l’abitato di Limone con la sua inconfondibile sagoma arrotondata.

Ritrovo alle 9.30 nei pressi del Palaghiaccio di Limone, rientro previsto nel primo pomeriggio. Il costo dell'escursione è di 15 euro a persona (con riduzioni per ragazzi e famiglie); è possibile partecipare anche con cani al guinzaglio.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzatura e abbigliamento adeguati alla stagione e al meteo: ciaspole e bastoncini, scarponcini impermeabili, giacca antivento, berretto, guanti, occhiali da sole (si consiglia di vestirsi a strati), cibo, borraccia d’acqua e/o thermos di thè caldo. È prevista la possibilità di noleggiare l’attrezzatura in loco a prezzi convenzionati. Info e prenotazioni: 349.4719727 (Monica) - moni.dalmasso@libero.it. Il percorso potrebbe subire variazioni; in caso di brutto tempo l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

Si ricorda, inoltre, che è in corso nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, la mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, resterà aperta dal venerdì alla domenica fino a fine stagione, con orario dalle 10.00-12.00/15.00-18.00. Ingresso libero.

Fino al 12 aprile 2026, nella sala esposizioni del Grand Palais Excelsior (via Roma 9) si potrà visitare la mostra “Limone Piemonte tra passato e presente”, un percorso espositivo che, attraverso manifesti, fotografie, video e contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale, racconta l’evoluzione della località turistica e dei suoi simboli più iconici. Ingresso libero.