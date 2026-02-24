SCI ALPINISMO / Coppa Italia: Magnini e Moreschini trionfano alla Mondolè Ski Raid di Artesina

Una giornata di grande sport e partecipazione ha animato domenica 22 febbraio la Mondolè Ski Raid, prova di Coppa Italia di sci alpinismo che ha richiamato atleti da tutta Italia nel comprensorio di Artesina. La gara individuale in tecnica classica, valida per tutte le categorie — Giovani, Seniores e Master — ha confermato la vocazione nazionale dell'evento, capace di unire agonismo, spettacolo e territorio.

La partenza è stata data proprio da Artesina, tra pendii immacolati e un ritmo subito elevato imposto dai migliori specialisti della disciplina. Il punto culminante della gara è stato raggiunto ai 2.380 metri del Monte Mondolè, balcone naturale sul comprensorio e vetta simbolo della manifestazione.

Dalla cima, una discesa entusiasmante ha lanciato gli atleti verso la risalita finale e quindi verso il traguardo al Pian della Tura, dove pubblico e appassionati hanno accolto i protagonisti. Presente anche una rappresentanza istituzionale con la presenza dell'assessore regionale Paolo Bongioanni e Davide Castoldi, referente del Comitato AOC per lo sci alpinismo, a testimonianza dell'importanza crescente di questo appuntamento nel calendario nazionale.

[Agata Werndorfer al Mondole Ski Raid - categoria U20]

Sul piano sportivo, la gara ha regalato un confronto di alto livello. Nell'assoluta maschile a imporsi è stato Davide Magnini (Brenta Team), autore di una prova autoritaria chiusa in 1h33'34". Alle sue spalle Matteo Sostizzo (CS Carabinieri), secondo a 5'32", e Robert Antonioli (CS Esercito), terzo a 6'08". Completano la top five Hermann Debertolis (GS Fiamme Oro) e Marco Salvadori (A.S.D. Golgi). In campo femminile successo netto per Lisa Moreschini (GS Fiamme Gialle), che ha fermato il cronometro su 1h21'21". Secondo posto per Noemi Junod (CS Esercito) a 4'33", terza Giulia Compagnoni (CS Esercito) a 4'36". Seguono Corinna Ghirardi (Dolomiti Adventure) e Ilaria Veronese (CS Carabinieri).

[Cloe Vesco al Mondole Ski Raid - categoria U16]

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti del Comitato piemontese: nella categoria U16 Giacomo Barbero chiude al 5° posto, mentre al femminile continua l'ottimo stato di forma di Cloe Vesco che vince nella categoria U16 e inanella un altro podio. Matteo Blangero chiude a 2° posto tra gli U18 e Agata Werndorfer è 5ª tra le U20.

[Giacomo Barbero al Mondole Ski Raid - categoria U16]