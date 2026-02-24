VOLLEY / Mercato Cuneo: tra conferme, addii eccellenti e giovani promesse per la nuova SuperLega

Bryan Argilagos è il nome più accreditato nella successione a Baranowicz come regista di Cuneo

Cuneo si appresta a vivere l’ultimo atto della stagione regolare con la trasferta di domani, mercoledì 25 febbraio, in terra meneghina. All’Allianz Cloud, Cavaccini e compagni affronteranno la formazione di Roberto Piazza per chiudere la prima stagione del ritorno in SuperLega.

Un’annata intensa, celebrata anche domenica nella maratona contro Padova, davanti all’ennesima splendida cornice di pubblico che ha salutato la squadra di Matteo Battocchio. Peccato per la sconfitta al tie-break: sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un campionato comunque esaltante e culminato con la salvezza.

La stagione, però, non si chiude qui. Ad aprile scatteranno i playoff per il 5° posto, che mettono in palio un pass per la Challenge Cup. Una formula articolata: nel primo caso, se la prima classificata della regular season supera i quarti scudetto, ai playoff partecipano le quattro eliminate dei quarti più le squadre classificate dal 9° all’11° posto. La migliore tra le escluse accede direttamente alle semifinali, mentre le altre si sfidano nei quarti al meglio delle tre gare.

Nel secondo scenario, se la capolista esce ai quarti, la peggiore perdente delle semifinali scudetto rientra nel tabellone a partire dalle semifinali dei playoff 5° posto, che in questo caso si disputano con formula di andata e ritorno ed eventuale Golden Set.

Nel mezzo, un’esperienza internazionale: subito dopo la sfida di Milano, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo volerà a Dubai per un torneo di nove giorni negli Emirati Arabi Uniti contro squadre internazionali. Un’occasione per crescere, farsi conoscere e, auspicabilmente, consolidare anche il lato economico del progetto.

Ma è soprattutto il volley mercato a catalizzare l’attenzione.

Le conferme: Cavaccini e Codarin bandiere, Feral rinnova

Sul fronte delle certezze, il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, intervenuto nelle scorse settimane nella trasmissione “Time Out SuperLega”, ha annunciato la permanenza del capitano Mimmo Cavaccini e del centrale ormai bandiera del club, Lorenzo Codarin. Resterà in biancoblù anche il giovane opposto francese Nathan Feral, fresco di rinnovo per la sua seconda stagione in SuperLega.

Da definire la posizione dello schiacciatore francese Alexandre Strehlau, legato da un contratto fino al 2027 ma al centro di valutazioni tecniche. Dovrebbero proseguire l’avventura anche Lorenzo Sala, prezioso nella seconda parte di stagione dopo un avvio complicato, e il giovane Federico Giraudo, possibile quarto schiacciatore. In panchina, confermatissimo Matteo Battocchio.

Gli addii: esperienza sacrificata per ringiovanire

Il nuovo corso, però, passerà inevitabilmente da partenze pesanti. Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev, protagonisti della salvezza, sono destinati a salutare nell’ottica di un ringiovanimento del roster. Possibili addii anche per Riccardo Copelli e per il secondo libero Simone Oberto, entrambi desiderosi di maggiore spazio. In uscita pure il centrale serbo Aleksandar Stefanovic. Resta dunque da coprire la casella di secondo libero.

Le trattative: giovani di prospettiva e ritorni suggestivi

Radio mercato indica come nome più caldo quello del palleggiatore Bryan Argilagos, classe 2007, secondo regista della Sir Susa scai Perugia: quasi due metri di altezza, talento cristallino e già nel giro dei grandi. Una pista che ha trovato una semi-conferma da Brugiafreddo. Qualora arrivasse, Cuneo affiancherebbe al giovane un regista esperto: tra le suggestioni spunta il nome del cuneese Manuel Coscione.

Al centro, forte l’interesse per Leandro Mosca del Vero Volley Monza: classe 2000, 209 centimetri, profilo giovane ma già strutturato per la categoria.

Capitolo posti 4: con l’addio anticipato di Sedlacek e quello imminente di Zaytsev, la diagonale è tutta da costruire. Se Strehlau verrà confermato, servirà un altro titolare di spessore; in caso contrario, la ricostruzione sarà totale. La voce più intrigante porta a Ethan Champlin, nazionale statunitense classe 2001, attualmente in Bundesliga con il Luneburg: atleta moderno, fisico e qualità in ricezione, identikit perfetto per il progetto biancoblù.

Cuneo, dunque, chiude una stagione che ha restituito entusiasmo e ambizione alla piazza, ma guarda già avanti. La salvezza è stata il primo passo: ora il volley mercato dirà quanto in alto potrà spingersi il nuovo progetto biancoblù.