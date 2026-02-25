Andrea Aragno dell'Atletica Fossano quinto nei campionati italiani dei 50 km di corsa

Domenica 22 febbraio si sono disputati i campionati italiani dei 50 km di corsa a Porto Recanati, in provincia di Macerata in occasione dell'Ultramaratona del Conero.
Per il Piemonte, da segnalare il quinto posto assoluto di Andrea Aragno (Atl. Fossano ’75) con il tempo finale di 3h18:10.
Nella categoria SM50 secondo posto per Diego Ambrogio Saltalamacchia (Torino Road Runners) che taglia il traguardo in 3h26:20. In evidenza poi anche il terzo posto nella categoria SM60 di Tiziano Martini (Atl. Santhià) ini 3h55:12.
Al femminile, secondo posto nella categoria SF50 per Elehanna Silvani (Azalai) in 3h59:32, segue Serena Piana (Atl. Santhià), seconda tra le SF45, che chiude in 4h02:36.