Tarantasca piange Giuseppe “Beppe” Corrado, imprenditore e amministratore pubblico

Lutto a Tarantasca per la morte, all’età di 88 anni, di Giuseppe Corrado, per tutti “Beppe”, figura conosciuta e stimata per il suo impegno nel mondo del lavoro e nella vita amministrativa del paese.

Insieme al fratello Lorenzo, scomparso alcuni anni fa, aveva fondato un’azienda di lavori agricoli conto terzi, costruita con sacrificio e cresciuta nel tempo, punto di riferimento sul territorio. L'azienda oggi è portata avanti con successo dai figli. La nuova generazione ha saputo proseguire nel solco tracciato dai fondatori, ampliando gli ambiti operativi e affiancando al settore agricolo collaborazioni e interventi anche in ambito pubblico.

Beppe Corrado ha dedicato molti anni anche al servizio della comunità. Dal 1990 al 2009 ha ricoperto l’incarico di assessore comunale a Tarantasca, con i sindaci Riccardo Rosso e Bruna Giordano, occupandosi in particolare della gestione del patrimonio e di diversi ambiti legati alla vita e allo sviluppo del paese.

Uomo concreto, legato alla famiglia e al territorio, lascia il ricordo di una persona operosa e profondamente radicata nella comunità locale.

Giuseppe Corrado lascia la moglie Ida, i figli Manuela e Gianpaolo, il genero Franco, gli amati nipoti e tutti i familiari.

Le esequie si terranno sabato 28 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Tarantasca.