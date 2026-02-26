VOLLEY BM / Ostacolo Saronno sulla strada del VBC Mondovì

Secondo impegno casalingo consecutivo per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, che sabato, per la diciassettesima giornata - quarta del girone di ritorno del campionato di serie B maschile, ospiterà alle ore 21 al PalaItis il Saronno allenato da Luca Chiofalo, squadra compatta e composta da giocatori esperti, abituata da molte stagioni a disputare campionati di serie B di vertice.

In classifica generale la formazione lombarda, dopo le prime 16 giornate, si trova al settimo posto con 25 punti, frutto di 8 vittorie ed altrettante sconfitte, di cui 3 in trasferta (3-0 ad Albisola nella prima giornata, 3-1 in casa del S. Mauro Torino il 26 ottobre nella terza e 3-1 in casa del fanalino di coda Miretti Limbiate il 10 gennaio nella dodicesima giornata). Nella gara di andata, disputatasi sabato 1 novembre, il Saronno si impose per 3-1 al termine di una partita decisamente combattuta e durata quasi 2 ore, in cui i monregalesi per lunghi tratti riuscirono a giocare alla pari con i forti lombardi. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC MONDOVI’ cercherà con tutte le proprie forze di riprendere a muovere la classifica, conquistando qualche punticino che sarebbe davvero preziosissimo nella lotta per la salvezza, e per riuscirci dovrà sfoderare una prestazione davvero super.

“Siamo attesi da un’ altra partita molto impegnativa – afferma coach Vittorio Bertini – perché Saronno è un avversario tosto, con giocatori di alto livello tecnico ed abituato a disputare campionati di serie B di classifica medio alta. Sabato scorso contro Garlasco abbiamo giocato su livelli discreti per un set e mezzo, ossia fino al 7 pari nel secondo set, poi ci siamo innervositi e siamo calati vistosamente, non riuscendo più a reagire. In settimana ci siamo confrontati, analizzando attentamente la gara, ed ora non vediamo l’ ora di tornare in campo per poterci riscattare e tornare a muovere la classifica. Sappiamo che anche questa partita sarà molto dura, ma se vogliamo provare a centrare un risultato positivo dovremo riuscire a disputare una grande prova di squadra, giocando con tanta cattiveria agonistica e con il coltello fra i denti su ogni pallone. Rispetto alla gara di sabato scorso contro il Garlasco dovremo riuscire ad essere più efficaci sia in battuta che in attacco, dove i nostri numeri sono stati insufficienti, limitando gli errori gratuiti, che sono sempre ancora troppi”.

Per i monregalesi quindi una gara davvero molto ardua contro un avversario di livello, da affrontare senza alcun timore e con una grande cattiveria agonistica per cercare di conquistare punti preziosi per muovere la classifica e cercare di accorciare rispetto alle compagini che stanno davanti.