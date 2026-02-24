Pallavolo inclusiva a Saluzzo: successo dei “Sensa Doit” nel progetto “Nessuno escluso"

Dopo la tappe di Saint Vincent (AO) l’attività pallavolistica proposta dal Comitato Regione Piemonte UISP “Sport per tutti” stagione 2025-2026, riservata a formazioni di pallavolo che fanno parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale”, ha fatto tappa a Saluzzo.

La manifestazione è stata organizzata dalla squadra locale dei “Sensa Doit”, facente parte del D.S.M. ASL CN 1 area nord, in collaborazione con il Volley Saluzzo che sin dalla costituzione di questo gruppo ha garantito il supporto tecnico e organizzativo necessari per svolgere l’attività agonistica sviluppata.

Il concentramento si è svolto lunedì 16 febbraio al palazzetto di Via della Croce e vi hanno partecipato, oltre alla compagine saluzzese, quella fuori Regione di Parma e le squadre dei diversi distretti territoriali delle ASL piemontesi di Moncalieri-Rivoli, Chieri, Piscina di Pinerolo, Cuneo e Mondovì.

La struttura del Palazzetto saluzzese ha consentito alle sette squadre di disporre di due campi contemporaneamente e questo ha permesso di effettuare due gironi all’italiana, uno formato da quattro formazioni e l’altro da tre.

Ancora una volta la vittoria finale ha visto prevalere la formazione più esperta del Moncalieri che continua così la striscia positiva; tra le altre formazioni buon equilibrio e partite tutte molto combattute. I “Sensa Doit” in questa occasione, confermandosi sui livelli delle squadre più forti, hanno fatto ruotare tutti i giocatori della rosa formata da quattro operatori e da dodici giocatori facenti parte del gruppo.

Una giornata di sport e di condivisione, perfettamente riuscita, cui hanno dato il giusto rilievo sia l’Assessore Comunale Fiammetta Rosso, che ha sottolineato in modo particolare la valenza dell’inclusione che questi eventi rappresentano, che il Dottor Silvio Costamagna, Responsabile del C.S.M. di Saluzzo afferente al D.S.M. ASL CN1 area nord, che ha sottolineato la valenza dello sport e della attività pallavolistica in modo particolare, a livello di funzione terapeutica e aggregativa che senza dubbio aiuta chi affronta difficoltà psicologiche a rimanere inserito in un contesto sociale ordinario, senza distinzioni e discriminazioni.

I saluti finali sono stati completati dall’intervento del Vice Presidente del Volley Saluzzo e dai Dirigenti UISP Regionali che hanno voluto rimarcare che per il loro ente, che opera a livello nazionale con le molteplici proposte agonistiche promosse, questo Campionato rappresenta “il fiore all’occhiello” della attività proprio per l’unicità dei destinatari che vi partecipano.