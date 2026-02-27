Salute nelle piazze di Langhe e Roero: l'Asl Cn2 riparte da Bossolasco e Magliano Alfieri

“Salute in piazza” riparte nel 2026 da Bossolasco e Magliano Alfieri

L’Azienda Sanitaria prevede 10 nuove tappe entro l’estate per incontrare i cittadini nei paesi, ascoltarne le esigenze, per promuovere stili di vita sani e migliorare la diffusione di informazioni sanitarie.

Visto il grande apprezzamento per l’edizione 2025 (che ha interessato ben 16 Comuni di Langhe e Roero, coinvolgendo centinaia di persone), l’ASL CN2 è pronta a ripartire con “Salute in Piazza 2026” e sta progettando una nuova serie di 10 incontri con gli assistiti, da realizzare entro l’estate direttamente nelle piazze principali dei paesi del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari ancora più accessibili e comprensibili a tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Alba-Bra e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL continuerà ad essere presente con l’Ambulatorio Mobile nei Comuni per incontrare i cittadini. A dimostrazione dell’impegno e dell’importanza che questo progetto continua a rivestire per l’Azienda Sanitaria, anche a questi nuovi appuntamenti itineranti sarà sempre presente la Direzione Generale.

Questa iniziativa vuole cercare di facilitare l’ascolto e la comunicazione tra Azienda Sanitaria e assistiti, migliorando la diffusione di informazioni essenziali e corrette per l’accesso ai servizi sanitari, promuovendo stili di vita salutari eraccogliendo le esigenze e i suggerimenti che i residenti in ASL CN2 vorranno condividere.

I primi paesi che vedranno nel 2026 l’ASL CN2 incontrare la cittadinanza saranno:

· BOSSOLASCO mercoledì 4 marzo (ore 9,30-12) Corso Paolo Della Valle

· MAGLIANO ALFIERI giovedì 19 marzo (ore 9,30-12) Piazza Bergamasco

L’iniziativa “Salute in Piazza” continuerà a essere affiancata, in tutte le sue date, da una attività di cammino di 50 minuti circa, facoltativa, gratuita e guidata, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, con la collaborazione e il supporto delle associazioni locali e delle amministrazioni comunali. Per chi lo desidera, la camminata potrà essere preceduta e seguita dalla misurazione di alcuni parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia), che permetterà ai partecipanti di avere un riscontro immediato dei benefici apportati dall’attività fisica. La misurazione dei parametri sarà in ogni caso offerta anche a chi non parteciperà alla camminata. Per informazioni e per iscriversi all’attività di cammino: epidemiologia@aslcn2.it o 0173/316621.

Novità di quest’anno è, invece, la possibilità di partecipare, durante le mattinate, all’iniziativa facoltativa e gratuita “Ogni minuto conta!”, che prevede interventi di sensibilizzazione in tema di primo soccorso (importanza della rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE, chiamata tempestiva al 112 in caso di arresto cardiaco), per promuovere una cultura efficace dell’intervento precoce.

Il progetto “Salute in Piazza” si completa con la creazione di una rete di “Sentinelle della Salute”, un approccio innovativo e comunitario per monitorare e migliorare la salute pubblica e soprattutto il rapporto dei cittadini con i servizi sanitari. Con essa l’ASL CN2 mira a creare una rete di volontari, formati e informati, che agiscano come punti di riferimento nel loro quartiere o comunità, per promuovere la salute, il benessere e l’informazione sui servizi disponibili. Queste sentinelle fungeranno da collegamento tra l’ASL e la cittadinanza, facilitando così la diffusione di informazioni cruciali e raccogliendo feedback sulle esigenze sanitarie locali.

L’invito è quello di approfittare di queste occasioni di incontro per venire in piazza a conoscere un po’ meglio la propria ASL e i servizi erogati, per porre domande, dare suggerimenti o anche solo per una semplice misurazione della pressione e della glicemia.