A Macra si presenta il progetto "RiattivaMenti" dedicato ai giovani e alla vita in montagna

Si terrà domani, sabato 28 febbraio, alle ore 10, presso l’Ecomuseo di Macra in piazza Marconi 1, la presentazione del progetto "RiattivaMenti - mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla valle Maira" - bando Piemonte per i Giovani.

Il progetto è promosso dal Comune di Celle di Macra in qualità di gestore dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira e ha come obiettivi la valorizzazione dei mestieri tradizionali, essenza stessa del territorio e la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni. L'Afp Dronero si occupa dell'organizzazione e delle attività del progetto.

Il percorso di formazione è destinato ai giovani tra i 15 e i 34 anni, ed è volto all’avvicinamento alla montagna, ai mestieri tradizionali e alla valorizzazione della valle.

Le azioni saranno realizzate attraverso soggiorni esperienziali, corsi e laboratori.

Creatività, passione, rispetto per l'ambiente, connessione con la comunità e dialogo intergenerazionale, sono i focus di tutte le proposte laboratoriali proposte dal progetto.

Si svolgeranno nello specifico numerosi corsi a partire dal mese di maggio (tessitura, intaglio e realizzazione muretti a secco in varie località della valle) che verranno accompagnati da laboratori (danza, terapia forestale educazione ambientale e altri) sempre nei Comuni di Macra, Prazzo, Stroppo, Elva, Celle di Macra, Villar San Costanzo, Marmora e Canosio che hanno aderito al progetto.

Il Centro Servizi AFP Dronero fornirà informazioni agli interessati e seguirà le iscrizioni tramite i contatti email segreteria.servizi@afpdronero.it e WhatsApp 388 37 04 339.

Il progetto "RiattivaMenti" è finanziato con il contributo della Regione Piemonte, del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e finanziato con il fondo per le Politiche Giovanili.