VOLLEY A3M / Savigliano vola a Cagliari per l'ultima trasferta di regular season

Il penultimo atto di una stagione che, salvo incredibili sorprese, non si esaurirà con la fine della regular season. Il Monge-Gerbaudo Savigliano vivrà sabato 28 febbraio l’ultima trasferta del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, rendendo visita al Cus Cagliari in un 21° turno di campionato pieno zeppo di possibili risvolti.

L’avversario. Già, perché di fronte a sé i piemontesi troveranno gli isolani dell’ex Lorenzo Simeon che appena una settimana fa pregustavano la possibilità di conquistare la matematica certezza di un posto nei playoff e che, invece, ora dovranno “sudare” fino all’ultimo. Complice un passivo di 3-0 patito a San Donà di Piave che, per certi versi, ha inciso tantissimo anche sul percorso del Monge-Gerbaudo, allontanando una potenziale rivale nella corsa alla salvezza diretta. Quel che è certo è che i sardi sono squadra ostica, che, come ben noto nell’ambiente, ha costruito gran parte delle sue fortune tra le mura amiche. Delle 8 vittorie stagionali in 18 gare, infatti, ben 7 sono arrivate al PalaPirastu, fortino nel quale hanno raccolto ben 22 punti, contro 2 esterni, frutto dell’unica vittoria a Mirandola. Insomma, una medaglia a due facce che sotto il sole isolano sa essere splendente, tanto che le uniche due squadre che sono riuscite a strappare un successo nel Cagliaritano sono state Acqui Terme, alla prima giornata, e la capolista Reggio Emilia, entrambe con due “tiratissimi” 2-3.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Si riassume già con questi pochi dati la complessità della sfida che attende i ragazzi di coach Andrea Berra, chiamati a vincere, in primis per tenere viva la speranza di agguantare il nono posto di Mirandola e, in seconda battuta, per consolidare il proprio piazzamento nella classifica avulsa per i playout tra le squadre del Girone Bianco (nona, decima e undicesima) e Girone Blu (nona e decima), in cui occupano attualmente il secondo posto (proprio alle spalle di Mirandola). Il tecnico biancoblù, però, pensa solo alla partita: “Penso che la fase di battuta-ricezione sarà l’ago della bilancia. A Cagliari mi aspetto una gara molto difficile: i nostri avversari giocano in un bell’impianto, dove hanno sempre fatto bene, come confermato dai numeri. Siamo in una categoria dove se giochi con ricezione positiva la percentuale di punto è sempre molto alta. Il minimo risultato che ci siamo prefissati è di uscire dal palazzetto con la certezza di avere fatto il massimo delle nostre possibilità, ed ultimamente ci siamo tolti delle belle soddisfazioni”.

I precedenti. I cinque precedenti raccontano di un sostanziale equilibrio: due vittorie per Savigliano contro le tre di Cagliari. Proprio contro i rossoblù arrivò all’andata il primo successo stagionale dei piemontesi: un netto 3-0 a fine dicembre. Facile individuare l’ex dell’incontro: Lorenzo Simeon, tecnico del Monge-Gerbaudo nel biennio 2022-2024, ricco di risultati di prestigio.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Cus Cagliari e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 28 febbraio al PalaSport Fratelli Pirastu di Cagliari.