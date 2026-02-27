 / Volley

Volley | 27 febbraio 2026, 11:22

VOLLEY A3M / Savigliano vola a Cagliari per l'ultima trasferta di regular season

Si gioca sabato alle 17 al PalaSport Fratelli Pirastu

(ph silvano carta)

Il penultimo atto di una stagione che, salvo incredibili sorprese, non si esaurirà con la fine della regular season. Il Monge-Gerbaudo Savigliano vivrà sabato 28 febbraio l’ultima trasferta del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, rendendo visita al Cus Cagliari in un 21° turno di campionato pieno zeppo di possibili risvolti.

L’avversario. Già, perché di fronte a sé i piemontesi troveranno gli isolani dell’ex Lorenzo Simeon che appena una settimana fa pregustavano la possibilità di conquistare la matematica certezza di un posto nei playoff e che, invece, ora dovranno “sudare” fino all’ultimo. Complice un passivo di 3-0 patito a San Donà di Piave che, per certi versi, ha inciso tantissimo anche sul percorso del Monge-Gerbaudo, allontanando una potenziale rivale nella corsa alla salvezza diretta. Quel che è certo è che i sardi sono squadra ostica, che, come ben noto nell’ambiente, ha costruito gran parte delle sue fortune tra le mura amiche. Delle 8 vittorie stagionali in 18 gare, infatti, ben 7 sono arrivate al PalaPirastu, fortino nel quale hanno raccolto ben 22 punti, contro 2 esterni, frutto dell’unica vittoria a Mirandola. Insomma, una medaglia a due facce che sotto il sole isolano sa essere splendente, tanto che le uniche due squadre che sono riuscite a strappare un successo nel Cagliaritano sono state Acqui Terme, alla prima giornata, e la capolista Reggio Emilia, entrambe con due “tiratissimi” 2-3.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Si riassume già con questi pochi dati la complessità della sfida che attende i ragazzi di coach Andrea Berra, chiamati a vincere, in primis per tenere viva la speranza di agguantare il nono posto di Mirandola e, in seconda battuta, per consolidare il proprio piazzamento nella classifica avulsa per i playout tra le squadre del Girone Bianco (nona, decima e undicesima) e Girone Blu (nona e decima), in cui occupano attualmente il secondo posto (proprio alle spalle di Mirandola). Il tecnico biancoblù, però, pensa solo alla partita: “Penso che la fase di battuta-ricezione sarà l’ago della bilancia. A Cagliari mi aspetto una gara molto difficile: i nostri avversari giocano in un bell’impianto, dove hanno sempre fatto bene, come confermato dai numeri. Siamo in una categoria dove se giochi con ricezione positiva la percentuale di punto è sempre molto alta. Il minimo risultato che ci siamo prefissati è di uscire dal palazzetto con la certezza di avere fatto il massimo delle nostre possibilità, ed ultimamente ci siamo tolti delle belle soddisfazioni”.

I precedenti. I cinque precedenti raccontano di un sostanziale equilibrio: due vittorie per Savigliano contro le tre di Cagliari. Proprio contro i rossoblù arrivò all’andata il primo successo stagionale dei piemontesi: un netto 3-0 a fine dicembre. Facile individuare l’ex dell’incontro: Lorenzo Simeon, tecnico del Monge-Gerbaudo nel biennio 2022-2024, ricco di risultati di prestigio.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Cus Cagliari e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 28 febbraio al PalaSport Fratelli Pirastu di Cagliari.

volley savigliano

