VOLLEY FEMMINILE / Honda Cuneo Granda Volley sogna l'Europa: sfida con San Giovanni in Marignano

Archiviata la regular season di Serie A1 Tigotà, in cui la Honda Cuneo Granda Volley ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata con un ottimo finale di campionato, è il momento dei Play Off di CEV Challenge Cup. Le Gatte inaugureranno la propria post season contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano nella prima sfida del Girone B. Si parte domenica 1 marzo alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV e gratuitamente sul canale YouTube di Lega Volley Femminile.

Le biancorosse hanno terminato la stagione a quota 24 punti, grazie alle nove vittorie centrate in campionato. Dall’altro lato della rete Consolini ha chiuso sempre con 24 punti, ma con una vittoria in meno.

“Da domenica in avanti inizia una nuova parte di campionato con dinamiche diverse rispetto alla regular season – ha commentato Fabio Tisci alla vigilia della sfida – Vogliamo dare il massimo e continuare a spingere sulla falsa riga delle ultime prestazioni in campionato, in modo da riscattare le due sconfitte con San Giovanni”.