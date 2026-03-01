VOLLEY A1F / Ottimo inizio per Cuneo nei playoff di Challenge, superata Consolini per 3-1

Inizia nel migliore dei modi il post season della Honda Cuneo Granda Volley: dopo essersi salvate con un grande finale di stagione, le Gatte oggi hanno superato per 3-1 la Omag MT San Giovanni in Marignano nella gara d'andata nei playoff per conquistare un posto in Challenge Cup.

Un match in cui è partita titolare Princess Atamah e con San Giovanni che schiera Nicolini in regia dopo aver annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Sarah Straube poche ore prima dell’inizio dei playoff.

Tenta subito la fuga Cuneo, ma le Zie restano agganciate e scattano avanti: 5-9. Le Gatte non ci stanno e sul 10-10 completano l’operazione rimonta con 5-0 di parziale e allungo 12-10. Le biancorosse hanno trovato ora l’intesa vincente: 15-11 e 18-13. Le ospiti si aggiudicano ancora qualche scambio, ma le Gatte non si guardano più indietro e chiudono 25-18.

Perfetto equilibrio nell’inizio del secondo parziale, spaccato dal break delle Gatte sul 10-8, subito chiuso dalle ospiti. Nessuna formazione riesce a staccare l’altra, poi colpo di reni delle biancorosse che allungano 17-14. Le ospiti non mollano ancora e sono loro adesso a rimontare e a mettere il naso avanti: 18-19. Finale di set al cardiopalma, con le biancorosse che rimettono tutto in discussione pareggiando ancora: 20-20. Si impatta sul 23 pari, poi è Zhuang a chiuderla 23-25.

Dentro Koulisiani per Atamah nel terzo set, in cui Cuneo spinge forte fin da subito: 6-3 e 9-6. Sul 14-11 inizia la rimonta delle Zie, che pareggiano sul 15-15. Ancora equilibrio, poi break pesante delle Gatte sul 19-17. Le ospiti però sono ancora vive e riaprono tutto: 20-20. Tante emozioni anche in questo finale, con Cuneo che graffia il decisivo 23-21. Kochurina tiene viva Consolini da prima e seconda linea: 24-23. Pallonetto di Koulisiani, è 25-23.

Quarto parziale con dentro Keene per Cecconello. Subito break targato Cuneo nel quarto parziale, 3-1 e allungo 5-2. Ora sono le Gatte a imporre ritmo e gioco: 6-3 e 11-5. Bracchi però tiene vive le sue: 14-11 e coach Tisci ferma il gioco. S torna in campo e le biancorosse riprendono a macinare punti: 17-12. Kochurina sale in cattedra, ma le cuneesi raggiungono per prime la zona check in: 20-15 e 23-17. San Giovanni conquista ancora un break, ma è Diop a chiuderla 25-19.

Premiata MVP del match Masa Pucelj: per lei questa sera 17 punti e una prestazione in crescendo che ha sbloccato il quarto set nella sua fase più delicata. Top scorer Diop con 12 punti e in doppia cifra per le Gatte anche Rivero (14).

Tra le Zie, top scorer Bracchi con 21 punti, seguita da Kochurina 18 e Zhuang a 13.

Inizia quindi nel migliore dei modi il sogno europeo della formazione biancorossa, con una bella vittoria di squadra e tre punti che fanno ben sperare per il prosieguo.

Prossimo appuntamento per le Gatte la trasferta a Cervia per il ritorno, sempre contro Consolini, sabato 8 marzo. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: al palleggio Signorile con Diop opposta, al centro Cecconello e Atamah, bande Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Omag MT San Giovanni in Marignano: in regia Nicolini, opposta Brancher, centrali Parini e Kochurina, schiacciatrici Bracchi e Zhuang, libero Telloni.

PRIMO SET

Subito a segno Zhuang in mezzo al muro. Pareggia subito Diop, 1-1. Primo break Cuneo con il muro su Zhuang, 3-1. Consolini non ci sta e Brancher firma il 3-3. Parità, poi le Zie arraffano il break con Kochurina al servizio: 5-8 e time out Tisci. Consolini allunga ancora 6-10, poi le Gatte iniziano l’operazione rimonta e con l’ace di Atamah pareggiano e allungo 12-10, con parziale di 6-0. Serve Bracchi per sbloccare San Giovanni: 12-11, ma le cuneesi continuano a spingere: 15-11 e 18-13. Consolini prova a reagire, ma Cuneo sale sugli scudi pressando al servizio e in attacco: 22-15. L’ace di Rivero e l’attacco di Diop la chiudono 25-18.

SECONDO SET

Partenza equilibrata, si procede in parità. Primo break di Cuneo sul 10-8. Zhuang e Bracchi rimettono tutto in piano: 10-10 e si procede così. Altro break Cuneo sul 16-14 e allungo 17-14. Le Zie però non ci stanno e palla dopo palla recuperano: 18-18. Si torna in parità, Atamah firma il 21-20 sotto rete, subito seguita da Kochurina: 21-21. Bracchi contro il muro e Rivero a segno: 22-22. Ancora Bracchi, 22-23. Errore di Bracchi al servizio, 23-23. Zhuang sopra il muro, 23-24 e time out Tisci. La chiude Zhuang.

TERZO SET

Dentro Koulisiani per Atamah. Break Cuneo 6-3 e biancorosse che spingono sull’acceleratore, 9-6. Gatte avanti 13-9 e 14-11, con Rivero e Diop che suonano la carica. Le Zie non ci stanno e conquistando un break, arrivando a -1, 14-13. Diop sblocca Cuneo, poi Rivero viene murata, 15-14. Ace Kochurina, 15-15. Ancora parità, poi le Gatte si aggiudicano un break importante, 19-17 e 20-18. Le ospiti però sono ancora vive: è 20 pari. Errore di Consolini, 21-20 entra Keene a servire. A segno Zhuang, 21-21. Rivero a segno, 22-21 e imprecisione Consolini: 23-21. Entra Pritchard per Rivero. Fuori Zhuang, 24-21. Fast di Kochurina, 24-22. Ace di Kochurina, 24-23. Pallonetto di Koulisiani, 25-23.

QUARTO SET

Dentro Keene per Cecconello. Subito break Cuneo, 3-1 e scatto avanti, 5-2. Le Zie provano a resistere, ma le Gatte restano avanti, 6-3 e 11-5. Bracchi prova a tenere viva Consolini, 13-7 e 14-9. 14-10 entra Marring per Rivero. Ancora a segno Bracchi, 14-11. Muro di Kochurina, ospiti a -2, 14-12. Errore di Piovesan. 15-12 entra Allaoui per Diop a servire. Break Cuneo, 17-12. Errore Allaoui e Zhuang a segno, 17-14. Ancora break delle Gatte, 19-14 e 20-16. Consolini conquista qualche scambio, ma le Gatte non si guardano più indietro: errore Wilson e punto Bracchi, 24-19. La chiude Diop, 25-19.