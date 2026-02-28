Attacco a Dubai, nessuna conseguenza per Cuneo Volley

Nessun problema per giocatori e staff di Cuneo Volley dopo l’attacco avvenuto oggi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La squadra, impegnata nel NAS Sports Tournament, si trova regolarmente negli Emirati e non è stata coinvolta negli eventi delle ultime ore.

“Stiamo tutti bene e non ci siamo accorti di nulla”, ha dichiarato il presidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna raggiunto da noi telefonicamente, rassicurando famiglie e tifosi a Cuneo.



Il gruppo è arrivato a Dubai nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio per partecipare al torneo internazionale. L’esordio è avvenuto ieri con una vittoria, e il prossimo incontro è in programma domani sera alle 23 ora locale (le 20 in Italia).

Al momento tutte le partite del NAS Sports Tournament sono confermate e l’organizzazione non ha comunicato variazioni al calendario.

Anche Ivan Zaytsev ha voluto tranquillizzare parenti e fan attraverso un post pubblicato sulle sue pagine social, spiegando che la squadra sta bene e ringraziando per i numerosi messaggi ricevuti.

La situazione resta sotto controllo e la squadra cuneese prosegue regolarmente la propria permanenza negli Emirati.



