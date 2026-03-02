TENNISTAVOLO / A4 Verzuolo in grande spolvero agli Italiani Giovanili U19 e U21: due ori, un argento e tre bronzi

Due medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo sono il ricco bottino conquistato dai portacolori dell’A4 Verzuolo ai Campionati Italiani Giovanili Under 19 e Under 21, disputatisi a Terni dal 27 febbraio al 1° marzo.

La prima medaglia d’oro è stata conquistata da Andrea e Simone Garello nel doppio maschile Under 19. I due fratelli hanno disputato una splendida gara raggiungendo la finale nella quale hanno prevalso per 3 a 2 sui sardi Cipriano e Bianchi.

La seconda medaglia d’oro è invece stata conquistata nel doppio misto Under 21 da Emma Sereno Regis, in coppia con il torinese Giacomo Allegranza. I due hanno sconfitto per 3 a 2 in finale il tandem sardo Carnovale-Vallino Costassa. La medaglia d’argento è invece arrivata nella gara a squadre Under 19 che ha visto la formazione dell’A4, composta da Andrea Garello, Gabriele Rosso e Simone Garello, raggiungere la finale nella quale ha dovuto arrendersi alla forte compagine sarda del Muravera.

Le medaglie di bronzo sono infine state conquistate da Emma Sereno Regis nel singolo Under 21, da Simone Garello, in coppia con la torinese Irene Moretti, nel doppio misto Under 19, e ancora da Emma Sereno Regis nel doppio femminile Under 21, disputato in tandem con la novarese Erica Stanglini.

Simone Garello si è inoltre distinto anche nella gara di singolo nella quale ha raggiunto i quarti di finale, mentre il fratello Andrea è stato eliminato negli ottavi. Questi risultati premiano il lavoro svolto dalla società verzuolese e sono sicuramente di buon auspicio in vista dei Campionati Italiani Giovanili delle categorie Under 17, Under 15, Under 13 ed Under 11 che sono in programma a Terni nell’ultima settimana di aprile e vedranno in campo numerosi altri giovani atleti dell’A4 che hanno conquistato il passaporto per le gare Tricolori grazie ai risultati ottenuti nelle prove regionali.