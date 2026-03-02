Beppe Ghisolfi entra nel Collegio Sindacale del FITD

La prestigiosa designazione è stata deliberata dagli Istituti bancari che fanno parte dello strumento finanziario finalizzato a garantire il pubblico dei risparmiatori depositanti e a salvaguardare le somme da questi accantonare presso il settore delle banche commerciali e retail secondo principi assicurativi e di mutualità

Il professor Beppe Ghisolfi, attuale consigliere di amministrazione del Gruppo mondiale delle casse di risparmio, è stato designato quale componente effettivo all'interno delle nuove nomine finalizzate alla composizione del Collegio sindacale del Fondo interbancario per la tutela dei depositi. Il collegio dei sindaci ha compiti di garanzia terza e imparziale per quanto riguarda il monitoraggio e la revisione contabile a favore di principi e criteri direttivi di trasparenza e di deontologia nel rispetto dei principi contabili e di sostenibilità finanziaria.

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi, va ricordato, è una istituzione che si prefigge di salvaguardare i risparmiatori nel caso di crisi settoriali o sistemiche, affinché le somme accantonate siano garantite in ogni momento attraverso meccanismi di mutualità e di sussidiarietà tra le banche commerciali e retail.

L'assemblea ordinaria delle banche consorziate ha pertanto proceduto alle seguenti designazioni: Presidente del collegio sindacale sarà Vittorio Boscia, il quale sarà coadiuvato dai Sindaci effettivi Beppe Ghisolfi e Sabino Gianluca Chieppa, mentre sindaci supplenti saranno Barbara Fasoli Braccini e Giuseppe Marcantoni.



