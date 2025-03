Spaccio e farmaci senza ricetta: due arresti a Cuneo

Nella notte del 27 febbraio, gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Cuneo hanno arrestato due cittadini stranieri, regolari sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’operazione è partita da un controllo effettuato in corso Nizza, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo atteggiamento sospetto.

La perquisizione ha confermato i sospetti: l’uomo aveva con sé cinque dosi di hashish, per un totale di oltre 7 grammi. Il controllo è stato quindi esteso alla sua abitazione, dove i poliziotti hanno trovato un secondo soggetto, suo coinquilino.

Nell’appartamento, le verifiche hanno portato al sequestro di 10 dosi di crack, del peso complessivo di circa 6 grammi, e di 12 scatole del farmaco Nifedipina, contenenti in totale 336 compresse da 30 mg. Il farmaco, utilizzato per il trattamento dell’ipertensione, può essere acquistato solo con prescrizione medica, poiché, se assunto in combinazione con droghe come la cocaina, può avere gravi conseguenze per la salute.

Durante il trasferimento in questura, uno dei due uomini ha opposto resistenza, dimenandosi nell’auto di servizio e continuando a minacciare gli agenti una volta arrivato negli uffici. Per questo motivo, oltre all’accusa di spaccio di stupefacenti, gli è stato contestato anche il reato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito del sequestro delle compresse di Nifedipina, la Questura ha informato il Servizio per le dipendenze patologiche (Sert) dell'Asl CN1 e il Dipartimento di Salute mentale dell’Asl CN1 e dell’ospedale Santa Croce, che hanno avviato un alert rivolto a medici di base e farmacie per monitorare eventuali anomalie nella distribuzione del farmaco.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e sui rischi derivanti dall’uso improprio di farmaci sotto controllo sanitario.