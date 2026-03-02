 / Economia

Economia | 02 marzo 2026, 12:00

Delfin, azienda leader nel settore della produzione di macchine confezionatrici, è Partner Ufficiale dell'IDA Summit 2026 a Torino

Delfin, eccellenza nella produzione di macchine confezionatrici e sistemi di alimentazione automatica per il confezionamento con film flessibile di prodotti alimentari e non, annuncia con orgoglio la propria partnership ufficiale per l'IDA Summit 2026, il prestigioso evento internazionale che farà tappa a Torino

Chi Siamo

Dal 1996 Delfin si è affermata come leader nel settore della produzione di macchine confezionatrici e sistemi di alimentazione automatica per il confezionamento con film flessibile di prodotti alimentari e non.

In una divisione dedicata vengono inoltre anche prodotte colatrici automatiche per biscotti.

Grazie al nostro team di ingegneri e tecnici altamente qualificati, garantiamo prodotti performanti e soluzioni complete per ogni esigenza industriale.

La Nostra Visione

Vogliamo diventare il partner di riferimento per le aziende che puntano a crescere e innovare, offrendo macchinari efficienti e sostenibili, capaci di affrontare le sfide del mercato globale.

La nostra forza

Una moderna organizzazione a supporto di persone altamente creative fanno di Delfin un partner ideale per chi è alla ricerca di nuove soluzioni per il confezionamento dei propri prodotti. Il reparto di ricerca e sviluppo è il fulcro di un processo di innovazione continua che permette a Delfin di offrire e realizzare macchinari efficienti e sostenibili.

Le persone al centro del nostro progetto.

Il benessere e la crescita professionale dei nostri collaboratori sono tra le nostre priorità. 

La nostra mission

Proseguire nel processo di crescita, coniugare flessibilità ad efficienza, aumentare la presenza sul mercato a livello mondiale, coinvolgere collaboratori e clienti verso un sempre maggior impegno per la sostenibilità.

Nuovi mercati

I nostri macchinari trovano sempre maggiore interesse sia nel mercato italiano che in quello estero.

Da sempre l’obiettivo è quello di esportare il know-how e la qualità italiana nel mondo.

Macchine solide, affidabili ed evolute unite ad un team commerciale multilingue che si muove con agilità, intraprendenza e rispetto tra le culture di altri Paesi.

Filiali indipendenti e la capillare rete distributiva consentono ai nostri clienti di poter contare su un servizio post vendita rapido e professionalmente preparato,

La nostra vision

Aspiriamo a diventare il miglior partner per le vostre esigenze di confezionamento ed imballaggio, superando le aspettative dei nostri clienti e fornendo ogni giorno valore aggiunto.

Il nostro impegno

  • Energia pulita: Utilizziamo fonti rinnovabili per alimentare i nostri processi produttivi.
  • Riduzione dei rifiuti: Puntiamo al minimo spreco attraverso il riciclo, il riuso e materiali eco-friendly.
  • Produzione sostenibile: Selezioniamo fornitori e partner che condividono i nostri valori green.
  • Innovazione responsabile: Investiamo in tecnologie che riducono emissioni e consumi, proteggendo la natura per le generazioni future.

Perché Sceglierci

  • Innovazione: sviluppiamo tecnologie all’avanguardia per ottimizzare i processi produttivi.
  • Qualità: ogni macchinario è testato e certificato secondo i più elevati standard.
  • Affidabilità: assistenza tecnica e supporto post-vendita dedicati.
  • Personalizzazione: progettiamo soluzioni adatte alle specifiche esigenze dei clienti.

Informazioni e contatti

Contattaci oggi per esplorare le modalità di partecipazione, i pacchetti di sponsorizzazione e le opportunità di partnership: segui il link https://rebrand.ly/twohx8n oppure vai su whatsapp seguendo questo link https://rebrand.ly/cik6cvq

Sito: www.ida-events.org
Per informazioni scrivi a: info@idainternational.org
Registrati ora a questo link https://rebrand.ly/tu4v87w

Seguici sulle pagine social dell’evento
FB: Evento IDA International
IG: idasummit2026

I.P.

