ExpoGAL 2026: oggi il B2B del food delle Valli Occitane

Oggi, lunedì 2 marzo 2026, il Filatoio Rosso di Caraglio (CN) ospita EXPOGAL 2026 – Dentro il gusto della biodiversità nelle Valli Occitane, l’evento B2B organizzato dal GAL Tradizione Terre Occitane e dedicato ai professionisti del food che vogliono scoprire, assaggiare e conoscere da vicino le produzioni d’eccellenza del territorio.

L’iniziativa è pensata per trasformatori, commercianti, ristoratori, tour operator, distributori e operatori del settore interessati ad aprire nuove strade commerciali e a costruire relazioni concrete con i produttori locali. Durante la giornata è possibile incontrare e degustare i prodotti di oltre 25 aziende agricole dell’area GAL, realtà che stanno lavorando per ampliare i propri canali di vendita e rafforzare la presenza sul mercato.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della biodiversità che il GAL porta avanti dal 2024 insieme agli altri GAL della provincia, con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo. Un tema che non è affatto “di contorno”: la biodiversità è una leva vera, perché incide sulla qualità delle produzioni, sull’attrattività del territorio e sulle opportunità economiche e di lavoro per chi ci vive.

In questa direzione guarda anche il Bando Filiere, previsto per la primavera 2026, che punterà a sostenere aggregazioni multisettoriali di imprese capaci di valorizzare in modo consapevole la biodiversità locale, attivando progetti di collaborazione tra agricoltura, commercio, turismo e artigianato e tra le diverse aree del territorio GAL.

ExpoGAL, nello specifico, chiude un ciclo di incontri preparatori rivolti alle aziende agricole, anelli iniziali delle filiere: sono loro, più di altri, a incidere sulla biodiversità attraverso le pratiche produttive e a trasformarne il valore in prodotti da portare sul mercato. Da questi incontri è emerso un punto chiave: per garantire la sostenibilità economica dei produttori – e permettere loro di continuare a fare da custodi della biodiversità – servono competenze e relazioni più forti su promozione e commercializzazione.

Per questo il GAL ha scelto di organizzare in forma sperimentale un appuntamento B2B come EXPOGAL: una giornata concreta, fatta di incontri, assaggi e contatti utili. Un’occasione da sfruttare per creare nuove connessioni commerciali e avviare collaborazioni dentro e fuori l’area GAL, con l’idea di poter estendere l’iniziativa anche in futuro sulla base dei riscontri di questa prima edizione.