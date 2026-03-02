CALCIO - SERIE D / Saluzzo-Cairese 1-1, le parole dei tecnici nel post match. Cacciatore: "Ci avviciniamo all'obiettivo salvezza" [VIDEO]

È finita 1-1 la partita tra Saluzzo 1901 e Cairese, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie D.
A decidere la sfida dello stadio “Amedeo Damiano” il rigore granata di Samuele Lovaglio (65’) e la rete ospite di Colletto (85’).
In classifica i piemontesi consolidano il settimo posto a 37 punti, mentre la Cairese scende in 13ª posizione a quota 29.
[Roberto Floris, mister della Cairese]
Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 15 marzo sul campo del Chisola: fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Comunale Dino Marola” di Vinovo.
Le parole degli allenatori Giuseppe Cacciatore e Roberto Floris al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)