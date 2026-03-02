Alba Cheer Titans trionfano in Germania: poker di medaglie e doppia qualificazione europea al German All Level West

Si chiude con un bilancio decisamente positivo la trasferta internazionale di Alba Cheer Titans al German All Level West di Düsseldorf. Nella giornata di domenica 1 marzo, alla Mitsubishi Electric Halle, i team Under 12 hanno completato un fine settimana da incorniciare, portando a casa tre medaglie e due prestigiose qualificazioni continentali che impreziosiscono ulteriormente il già brillante argento conquistato sabato dalle Sparkling Titans.

Mezzogiorno di fuoco per i Future Titans, impegnati nella combattutissima categoria Open Peewee Level 1, che ha visto in pedana ben diciotto squadre. I giovani atleti guidati dalle coach Carola Farinasso e Manuela Tituccio hanno offerto una prova solida e determinata, conquistando un eccellente terzo posto con l'incredibile score di 94.97 al termine di una gara di altissimo livello tecnico e agonistico. Un risultato che conferma la crescita costante del gruppo e la capacità di competere con realtà provenienti da diverse nazioni europee.

Nel pomeriggio è arrivato il momento delle Shiny Titans, protagoniste di una prestazione impeccabile nella categoria Under 12 Level 2. L’esercizio, preparato nei dettagli dai coach Luca Sacchero e Silvia Guerra, è risultato preciso e sicuro in ogni sua componente ed è stato premiato con il primo posto e con il riconoscimento dell’“Hit Zero”, attestazione che certifica una routine eseguita senza penalità. A coronare la performance è giunto anche il The European Summit Bid, il pass per uno degli appuntamenti continentali più ambiti, che rappresenta un traguardo di assoluto prestigio per il club.

Grande soddisfazione anche per le Glitter Titans nella categoria Peewee Pom. Il team allenato dalla coach Alice Ponchione ha saputo distinguersi per energia, sincronizzazione e qualità coreografica, conquistando un meritato secondo posto, a meno di un punto dalla vetta. Anche per loro è arrivato il The European Summit Bid, ulteriore conferma del valore tecnico espresso in pedana e del lavoro svolto in palestra nei mesi di preparazione.

Il German All Level West si chiude così con un autentico poker di medaglie per Alba Cheer Titans: un oro, due argenti e un bronzo che testimoniano la solidità del progetto tecnico e la crescita del settore giovanile. Un risultato che premia l’impegno degli atleti, la competenza dello staff e il sostegno costante delle famiglie e dei supporter presenti sugli spalti tedeschi e collegati in streaming, e che proietta il club con entusiasmo verso i prossimi appuntamenti della stagione internazionale.