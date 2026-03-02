BIATHLON / Carlotta Gautero e l’Italia sesta nella staffetta mista ai Mondiali Juniores

Si è appena chiusa la staffetta mista dei Campionati Mondiali Juniores di biathlon e l’Italia, pur mancando il podio, si presenta con un risultato di prestigio: sesto posto per il quartetto che vede in campo Carlotta Gautero, la biatleta cuneese ormai punto di riferimento del biathlon giovanile italiano. La 2007 di Barge, in forza al gruppo Fiamme Oro in collaborazione con la Fisi, ha concluso la propria frazione nel tracciato di Arber, caratterizzato da una neve primaverile complessa, che rende difficile trovare velocità e mantiene bassa la percentuale di errori al poligono.

La vittoria è andata alla Lettonia, squadra che ha sfruttato al meglio la spinta femminile: la staffetta lettone Meirans–Lozbers–Bleidele–Volfa ha chiuso con 15 ricariche in totale, ma con una maggiore incisività sugli sci che ha fatto la differenza rispetto a Norvegia e Francia.