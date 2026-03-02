Bra capitale italiana dell'hockey su prato: la Regione Piemonte celebra i campioni braidesi

Bra si conferma capitale nazionale dell'hockey su prato e giovedì 5 marzo, alle ore 19.30, presso l'Auditorium del Centro Polifunzionale Arpino in Largo della Resistenza, la Città di Bra insieme alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo celebrerà i prestigiosi traguardi nazionali e internazionali raggiunti in questi mesi dalle tre squadre braidesi: l'Hockey Femminile Lorenzoni, l'Hockey Club Bra e la Scuola Hockey Inder Singh.

A consegnare i riconoscimenti saranno il sindaco di Bra Gianni Fogliato, l'assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca Paolo Bongioanni e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

I traguardi da celebrare

L'Hockey Femminile Lorenzoni si è laureato campione d'Italia Serie A Élite lo scorso 8 febbraio a Bologna, risultato raddoppiato nella categoria juniores dall'Under 21. Le ragazze dell'Under 16 il 28 febbraio hanno inoltre vinto le finali nazionali di categoria, aggiudicandosi il terzo scudetto in un solo mese.

Sempre a Bologna l'Hockey Club Bra si è confermato campione d'Italia Serie A Elite maschile raggiungendo quota 10 scudetti, traguardo che permette al club di fregiarsi della stella d'oro sulle divise. Pochi giorni dopo, la squadra maschile si è anche aggiudicata l'EuroHockey Indoor Club Challenge I disputatosi a Sofia, in Bulgaria, dal 13 al 15 febbraio.

La Scuola Hockey Inder Singh ha invece ottenuto il secondo posto nel Campionato ragazzi Under 16 svoltosi a Castello d'Agogna lo scorso gennaio.

Una tradizione lunga settant'anni

Il movimento hockeistico di Bra rappresenta un'eccellenza sportiva che da oltre settant'anni ha trasformato questa città piemontese in una vera capitale internazionale della disciplina. Tutto ebbe inizio durante le Olimpiadi di Roma del 1960, quando l'industriale Augusto Lorenzoni rimase affascinato dall'abilità delle nazionali di India e Pakistan e decise di importare questo sport a Bra.

Oggi l'HC Bra, presieduto da Giampiero Berrino, vanta complessivamente 11 titoli su prato, 10 titoli indoor, 8 Coppe Italia e 4 Supercoppe. L'HF Lorenzoni, presieduta da Giuseppe Calonico (anche Vicepresidente Federale), detiene un record unico in Italia con 17 titoli su prato, 23 titoli indoor, 13 Coppe Italia e 4 Supercoppe. La Scuola Hockey Inder Singh, presieduta da Giuseppe Rosciano, con i suoi 63 iscritti rappresenta il vivaio del futuro, coltivando il talento dei più giovani a partire dai 5 anni.

A Bra l'hockey è molto più di una competizione: è una grande famiglia che accoglie il mondo, unendo sport, solidarietà e valori condivisi.