KARATE / Trofeo Panda UISP: i giovani karateka di Caramagna conquistano il podio

Grande entusiasmo per gli allievi dell’ASD Okinawa Caramagna che il 1° marzo hanno preso parte al 5° Trofeo Panda di Karate UISP, disputato presso Le Cupole di Torino. Una giornata di divertimento, sport e soddisfazioni che ha visto i giovani atleti ottenere risultati di rilievo in diverse categorie.

Tra i piazzamenti più significativi quelli di Pietro Sola e Riccardo Martino, entrambi primi classificati nella prova individuale “percorso + kata”.

Chloe Sona ha conquistato il secondo posto nella stessa specialità individuale e il primo nella gara a staffetta.

Terzo posto, sempre nel “percorso + kata”, per Sofia Hadid, Maroua Mazouzi e Carlotta Sona.

Buone prove, nelle rispettive categorie dell’individuale e della staffetta, anche per Riccardo Becchis, Noemi Canale, Riccardo Canavesio, Jenny Gay, Safaa Laouini, Alice Manassero, Paola Montagner, Samuele Ripandelli e Firdaws Talaa, che hanno contribuito con impegno e affiatamento al positivo bilancio della giornata.

La squadra è stata capitanata dalla maestra Angela Monetti, affiancata dagli istruttori Sabrina e Albino Camurati, insieme all’atleta Giacomo Bava.