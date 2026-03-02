VOLLEY A1M / Nas Tournament Dubai, Cuneo Volley cala il bis: 3-0 ai mongoli del Tigr Zabeel

Seconda vittoria consecutiva al Nas Tournament di Dubai per il Cuneo Volley, per l’occasione targato Altadawi, clinica dentale della capitale degli Emirati Arabi Uniti che segue da vicino, anche sugli spalti del palasport, le imprese di Cavaccini e compagni.

Contro la formazione mongola del Tigr Zabeel arriva un netto successo per 3-0 (25-25, 25-29, 25-20) al termine di una sfida in cui coach Matteo Battocchio ha dato ampio spazio alle seconde linee.

In cabina di regia il titolare Michele Baranowicz, opposto al giovane Lorenzo Sala, protagonista assoluto dell’incontro e top scorer con 16 punti. Per lui 13 attacchi vincenti su 16 palloni (62% di efficacia) e 3 ace che hanno spesso spezzato l’equilibrio del set. Al centro il tandem Stefanovic (6 punti) e Petkov, il bulgaro di Grottazzolina aggregato alla squadra insieme a Michele Fedrizzi: per Petkov 3 punti in una gara in cui è stato poco utilizzato.

(Le due squadre con gli staff a centro campo)

In banda Fedrizzi si è confermato arma letale dalla linea dei nove metri con 5 ace, attaccando con il 56% di positività (10 punti su 18 palloni). Accanto a lui il francese Alexandre Strhlau, ancora oggetto di valutazione nello scacchiere di Battocchio: per il transalpino 5 punti su 11 attacchi (45%), con 2 murate subite e 2 ace, in una prova tra luci e ombre.

A completare il 6+1 il capitano Mimmo Cavaccini, impeccabile in seconda linea con il 53% di ricezione positiva e il 41% di palle perfette (++), oltre a una difesa sempre puntuale. Nessun cambio in corsa per i piemontesi, che hanno gestito l’intero match con lo stesso assetto iniziale.

Curiosa anche la cornice oraria della sfida: prevista alle 23 locali (le 20 in Italia), è iniziata con 45 minuti di ritardo a causa del protrarsi dell’incontro tra l’altra italiana presente al torneo, Cisterna, e una formazione slovena. I pontini si sono imposti 3-2, 22-20 al tie break, costringendo così Cuneo a scendere in campo quasi a mezzanotte.

Fischio finale intorno all’1.30, con inevitabili segni di stanchezza sul volto della delegazione cuneese, provata non solo dall’orario notturno ma anche dalla lunga e intensa serie di eventi che stanno animando in questi giorni il panorama sportivo di Dubai.