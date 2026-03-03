VOLLEY D-M / VBC Mondovì cadetti, nono trionfo stagionale: 3-1 sul Busca e settimo posto blindato

Nono successo stagionale per i cadetti del VBC MONDOVI’, che in trasferta piegano il Busca per 3-1 (19-25,25-16,23-25,10-25). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, si portano a quota 28, confermando la propria settima posizione a -4 dall’ Alba sesto ed a +6 sul Genola ottavo.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Bertano al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Leandro e Borsarelli.

Nel primo set i monregalesi partono meglio dei padroni di casa e stanno sempre saldamente avanti nel punteggio (10-5,17-13, 21-16), chiudendo senza troppe difficoltà 25-19.

Nella seconda frazione, invece, il livello del gioco dei monregalesi cala nettamente e così i padroni di casa stanno sempre saldamente avanti (9-6, 13-9, 16-10), chiudendo 25-16.

Anche nel terzo set è il Busca a partire meglio ed a stare avanti sino al 19-16, poi, con Borsarelli in campo (e Mastantuoni spostato in palleggio) i monregalesi reagiscono, ottenendo prima la parità sul 21-21 e poi allungando 24-22 prima di chiudere in volata 25-23.

Nella quarta frazione i monregalesi, con Borsarelli e Leandro confermati in campo, partono forte e stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (4-1,10-3,14-5,16-7), chiudendo con un più che eloquente 25-10.

Sabato i cadetti del VBC MONDOVI’ torneranno al PalaItis, ospitando alle ore 20.30 il S. Paolo Torino ultimo con soli 2 punti con l’ obbiettivo di ottenere il decimo successo stagionale.

BUSCA - VBC MONDOVI’ = 1-3 (19-25,25-16,23-25,10-25)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Mastantuoni, Bernardi (K), Fichera, Fara, Bertano, Gasco (L1), Borsarelli, Leandro, Monge, Stefanoni, Gallia. ALL: Riccardo Gallia