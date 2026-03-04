 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 04 marzo 2026, 17:29

Sabato a Pollenzo la Festa dell'Atletica Piemontese: Andrea Cerrato tra i meritevoli dell'Oscar Fidal

La cerimonia di premiazione si terrà, a partire dalle 14, all'Università di Scienze Gastronomiche

Cerrato d'oro nell'eptathlon (foto fidal veneto)

Cerrato d'oro nell'eptathlon (foto fidal veneto)

Sabato 7 marzo torna l'appuntamento con la Festa dell'Atletica Piemontese

In questa occasione verranno assegnati i massimi riconoscimenti dell'atletica regionale per la stagione 2025, i cosiddetti Oscar, ma verranno anche premiati i campioni italiani assoluti, giovanili e master insieme a coloro che hanno indossato la maglia azzurra e ai club campioni italiani. Ci sarà spazio anche per festeggiare i vincitori dei Trofei Regionali (CorriPiemonte Strada, Eco Piemonte, Eco Giò, Marcia, Grand Prix Certificato) e le società che si sono affermate in ambito regionale nei diversi campionati e trofei. 

La cerimonia di premiazione si terrà, a partire dalle 14, all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Nell'elenco degli OSCAR assegnati per la stagione 2025 dal Consiglio Regionale FIDAL Piemonte il portacolori dell'Atletica Fossano '75 Andrea Cerrato, meritevole del titolo di campione italiano assoluto nell'eptathlon indoor e nel decathlon.

Tra cuneesi i premiati anche Anna Arnaudo, Martina Chialvo, Amori Gerbeti, Lorenzo Mellano e tanti altri.

QUI L'ELENCO UFFICIALE COMPLETO E AGGIORNATO

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium