NAS TOURNAMENT / Cuneo cade con Cisterna ma vola in semifinale: a Dubai finisce 3-2 per i pontini [VIDEO]

Sconfitta indolore per la Altadawi Cuneo Volley, nel torneo di Dubai. Nella terza giornata della fase a gironi, con la qualificazione alla semifinale già in tasca, i biancoblù hanno ceduto al tie-break contro l’altra italiana in campo, Cisterna, che si è imposta 3-2 al termine di una gara combattuta (25-20, 18-25, 25-21, 16-25, 15-11).

Coach Matteo Battocchio ha confermato la linea delle rotazioni, concedendo spazio a tutta la rosa. Dopo un set e mezzo è arrivato il cambio del tandem francese Nathan Feral-Alexandre Strehlau, apparsi poco incisivi in avvio: dentro Lorenzo Sala e Michele Fedrizzi, con il giovane opposto italiano che si è preso ancora una volta la scena diventando il top scorer di casa Cuneo con 17 punti (45% in attacco, 14 su 31 palloni messi a terra). Meglio di lui solo il pari ruolo di Cisterna, Bayram, autore di 18 punti. Positiva anche la prova di Fedrizzi, che ha chiuso con il 52% di efficacia offensiva e 15 punti complessivi.

Nel complesso, una partita affrontata con l’obiettivo di gestire energie e minutaggi in vista delle sfide decisive. A fine gara, Battocchio ha spiegato le scelte tecniche e fisiche della giornata: "Era una partita dove ci siamo presi dei rischi calcolati, perché abbiamo fatto una seduta di pesi molto importante questa mattina. Così come continuare a fare questa sorta di turnover per permettere a tutti i giocatori di di assaporare il torneo".

Il tecnico biancoblù ha poi aggiunto: "Dopodiché, sicuramente ci sono delle cose sia a livello tattico, sia tecnico che possiamo fare molto meglio. Questo indubbio. Credo che l'aver spinto molto oggi in sala pesi abbia influito tanto sul risultato finale"

Ora testa alla semifinale, da dentro o fuori, in programma domani, giovedì 5 marzo alle ore 21 locali (le 18 in Italia), contro l’Alsamawi.

Ricordiamo che tutti gli incontri del torneo sono visibili in diretta sulla piattaforma Dubai+, con visione gratuita previa semplice registrazione.