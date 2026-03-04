 / Volley

Che tempo fa

Volley | 04 marzo 2026, 07:51

VOLLEY B1F / Il Mondovì Volley si prepara alla sfida contro il Gso Villa Cortese; Francesca Bosso: "Fondamentale l'aspetto muro-difesa" (VIDEO)

Il Mondovì Volley, reduce da due vittorie esterne consecutive, torna a giocare in casa. Sabato (20,30) al PalaManera arriverà il Gso Villa Cortese per un autentico scontro diretto. Il commento della schiacciatrice Francesca Bosso, top-scorer con 20 punti nell'ultima sfida contro il Chieri

La schiacciatrice del Mondovì Volley Francesca Bosso

Tra tre giorni il Mondovì Volley tornerà sul proprio campo per affrontare il Gso Villa Cortese, nel match valido per la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Volley femminile di serie B1. Una sfida che si preannuncia avvincente, anche in considerazione del valore delle due contendenti, separate in classifica da un solo punto. 

Le pumine, reduci dalle convincenti vittorie in casa del Garlasco e del Chieri, stanno lavorando duramente per farsi trovare pronte a questo importante appuntamento, in programma sabato sera (20,30) al PalaManera. Tra gli aspetti decisivi potrebbe esserci la correlazione muro-difesa. Ne è convinta la schiacciatrice Francesca Bosso, protagonista nella vittoria di Chieri con 20 punti messi a segno. Eccola ai nostri microfoni: 

Matteo La Viola

