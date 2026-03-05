Semaforo di piazza Roma a Bra, la minoranza: "Traffico in tilt e sicurezza non garantita"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come consiglieri di minoranza riteniamo doveroso informare la cittadinanza su quanto sta accadendo dopo l’attivazione del nuovo semaforo pedonale di piazza Roma, un intervento dal valore stimato di circa 50.000 euro, sul quale abbiamo già avviato verifiche sulla documentazione contabile.

I primi giorni di funzionamento hanno evidenziato criticità rilevanti: arterie più congestionate del solito, code in tratti normalmente scorrevoli e numerose segnalazioni di rallentamenti e lunghe attese. Era prevedibile un minimo rallentamento, ma quanto registrato supera il fisiologico assestamento e configura un congestionamento diffuso.

Avevamo inoltre segnalato il rischio legato ai due attraversamenti alternativi non semaforizzati, all’imbocco di via Trento e Trieste e di via Vittorio Veneto, in prossimità della stazione. Era evidente che molti pedoni avrebbero continuato a utilizzare quei passaggi, aggirando il nuovo impianto. Ed è ciò che sta accadendo: la sicurezza non risulta realmente migliorata, mentre il traffico è fortemente rallentato senza un beneficio proporzionato.

A questo si aggiunge il fattore ambientale: code prolungate e veicoli fermi comportano maggiori emissioni, più inquinamento atmosferico e acustico e maggiori consumi. Un intervento di questo tipo non può tradursi in un peggioramento della qualità dell’aria e della vivibilità dell’area.

L’analisi tecnica fornita da Mobiliter appare troppo teorica: ipotesi sui flussi di veicoli e pedoni, sugli orari e sulle interazioni con il trasporto pubblico avrebbero richiesto una fase preliminare di sperimentazione a basso costo. Una prova temporanea, anche con sistemi mobili, avrebbe consentito di testare l’impatto reale prima di rendere definitivo l’impianto. Intervenire in modo strutturale su una problematica che segnaliamo da decenni appare una scelta rischiosa.

Per questo abbiamo richiesto la convocazione urgente della Commissione Lavori Pubblici e Viabilità con tre obiettivi: analizzare subito i disagi segnalati da cittadini e pendolari; individuare misure correttive, compresa la revisione dell’impianto; valutare una nuova analisi dei flussi basata su dati reali ora che il semaforo è in funzione.

L’obiettivo deve restare la sicurezza dei pedoni, che oggi continua a non essere pienamente garantita, mentre traffico e impatto ambientale risultano peggiorati. Le risorse pubbliche impongono scelte ponderate, trasparenti e basate su dati concreti.

Carlo Patria - Fratelli d'Italia Bra

Francesco Racca - Forza Italia Bra

Giuliana Mossino - Lega Salvini Piemonte Bra"