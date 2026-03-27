Bra, il mondo dei Lions raccontato al Caffè letterario di Albedo da Andrea Molineris

Andrea Molineris con gli amici del Caffè letterario di Albedo e soci Leo e Lions

Un appassionante viaggio nell’organizzazione di servizio più grande al mondo, a partire dallo slogan Liberty Intelligence Our Nations Safety (Libertà e Intelligenza sono la Salvezza della Nostra Nazione). In una parola, Lions.

Nella serata di giovedì 26 marzo, a Bra, presso la sala di BrArte, il Caffè letterario di Albedo ha ospitato Andrea Molineris, presidente del Lions Club Bra Host, realtà attiva nel campo del sociale da oltre 50 anni.

La sua militanza in ambito lionistico lo ha visto protagonista sia nel Leo Club sia al vertice del sodalizio che testimonia, in maniera ben visibile, la presenza sotto la Zizzola di un’associazione estesa in 207 Paesi con oltre 1,4 milioni di soci, tra i quali circa 49mila in Italia.

Dal 1917, il Lions Club International è impegnato a compiere service, una parola che deriva dalla voce “We Serve” (Noi serviamo), perché sono obiettivi e progetti mirati per servire il prossimo.

Per i Lions i muri non esistono, esistono invece ponti che guardano al futuro e nel momento del bisogno riescono ad aiutare persone ovunque, grazie all’impegno di soci, orientati a riaffermare con l’esempio la validità delle impostazioni del fondatore Melvin Jones.

Insieme formano il Bra Host, un Club che con il suo agire generoso e incondizionato, onora quotidianamente il motto di tutti i Lions del mondo: «Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions».