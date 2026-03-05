Baci di Cherasco all'asilo di Roreto: un atelier goloso

Nella mattinata di mercoledì 4 Marzo 2026 l’Asilo Infantile di Roreto ha ospitato un atelier speciale dedicato ai celebri Baci di Cherasco, eccellenza dolciaria simbolo del territorio. Un’iniziativa che ha saputo coniugare tradizione locale, educazione sensoriale e scoperta del valore dell’artigianalità.

Protagonista dell’incontro è stato Mauro Riccardi, titolare dell’omonima cioccolateria e pralineria di Cherasco, che ha guidato i bambini in un percorso coinvolgente alla scoperta delle fasi di produzione dei Baci di Cherasco e dei loro ingredienti caratterizzanti. Con un linguaggio semplice, calibrato sull’età dei partecipanti, ha illustrato i passaggi fondamentali della lavorazione, trasformando la spiegazione in un’esperienza attiva. L’atelier non si è infatti limitato a un momento dimostrativo: i bambini sono stati coinvolti in diverse esperienze sensoriali, potendo osservare da vicino le materie prime, percepirne profumi e consistenze e comprendere, attraverso l’esperienza diretta, il valore del “saper fare” artigiano. Curiosità, stupore ed entusiasmo hanno accompagnato l’intera attività, testimoniando l’efficacia di un approccio didattico che integra cultura del territorio e apprendimento esperienziale.

Particolarmente apprezzata è stata la disponibilità e la passione dimostrate da Mauro Riccardi, che ha saputo trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche l’amore per una tradizione che rappresenta un patrimonio identitario per la comunità cheraschese.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto educativo dell’Asilo Infantile di Roreto, da sempre attento a valorizzare le eccellenze locali e a proporre laboratori tematici capaci di stimolare nei bambini curiosità, consapevolezza e senso di appartenenza al territorio. Ancora una volta, il team educativo si è messo in gioco con professionalità e creatività, organizzando un laboratorio iconico legato alla tradizione di Cherasco e offrendo ai piccoli un’esperienza formativa significativa.