CALCIO SERIE C / Espulso Lionetti per manata, Bra si fa raggiungere all'ultimo: 2-1 per Pesaro [VIDEO]

​Ko maturato al 48esimo del secondo tempo, per il Bra. Nel turno infrasettimanale giocatosi nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, al “Tonino Benelli”, 2-1 per la Vis Pesaro. Andiamo in cronaca.



Dopo una bella incursione offensiva, Baldini al 15esimo calcia da fuori area e il pallone termina sul fondo. Schema da calcio d’angolo al 35′, Baldini serve Leonini dai 16 metri, conclusione alta. Giovannini viene “murato” dalla retroguardia giallorossa (in divisa bianca da trasferta) al 40′.



FVS richiesto dalla Vis Pesaro: al 44′, in area di rigore dei cuneesi, Primasso finisce a terra; dopo 4 minuti di revisione al monitor, viene mostrato il rosso diretto a Giorgio Lionetti per una “presunta” manata al volto dell’avversario. Bra “incredibilmente” in 10 uomini. Al 51esimo, Renzetti risponde in tuffo su Di Paola. Intervallo e 0-0.



Tiro-cross Di Paola al 5′, Renzetti reattivo. Al 18esimo, il neo-entrato Machin sigla l’1-0 con una traiettoria precisa e potente sulla quale nulla può il numero 22 di Bra. I ragazzi di mister Fabio Nisticò non si abbattono e, anzi, lottano pallone su pallone nonostante l’inferiorità numerica. Triplo cambio al 22esimo, con gli innesti di Tuzza, La Marca e Scapin. Poco più tardi subentrano Milani e Dimatteo. 1-1 giallorosso al 43′: corner di La Marca, Alessandro Fiordaliso anticipa tutti con un perentorio colpo di testa e gonfia la rete! Si entra nei 5 minuti di recupero. Al 48esimo Machin crossa in area per Jallow che colpisce di testa dando una “sportellata” a Renzetti (che finisce a terra), il pallone giunge a Nicastro che appoggia in rete (in posizione di dubbio fuorigioco).

Domenica 8 marzo il Bra osserverà il turno di riposo (avrebbe dovuto ricevere il Rimini a Sestri Levante); il prossimo impegno per i braidesi sarà sabato 14 marzo (ore 14,30) al “Pavone-Mariani” con il Pineto.

LA VIDEOINTERVISTA AL DIRETTORE SPORTIVO DEL BRA ETTORE MENICUCCI:

Vis Pesaro: Guarnone, Zoia, Di Renzo (14′ st Pucciarelli), Di Paola, Primasso, Jallow, Paganini (14′ st Machin), Giovannini (37′ st Ceccacci), Berengo (14′ st Durmush), Barranco, Lari (30′ st Nicastro). A disp: Pozzi, Fratti, Piras, Bastianelli, Cataudella, Tasini, Podrini, Ventre. Allenatore: Roberto Stellone.

Bra: Renzetti, Rottensteiner (32′ st Milani), Sganzerla, Lionetti, Fiordaliso, Campedelli (37′ st Dimatteo), Maressa, De Santis, Leoncini (22′ st Scapin), Capac (22′ st La Marca), Baldini (22′ st Tuzza). A disp: Franzini, Menicucci, Lia, Pretato, Rabuffi. Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Vingo di Pisa (assistenti: Sadikaj di Mestre e Spizuoco di Cagliari; quarto ufficiale: D’Eusanio di Faenza; operatore FVS: Bracaccini di Macerata).

Marcatori: 18′ st Machin (VP), 43′ st Fiordaliso (B), 48′ st Nicastro (VP).

Note: tardo pomeriggio variabile, terreno di gioco in erba sintetica; 1395 spettatori (5 tifosi del Bra nel settore ospiti).

Ammoniti Di Renzo e mister Stellone (VP), La Marca e Tuzza (B); espulso mister Nisticò (B).