SCI / Marta Mattio decima assoluta a Sestriere: top delle Aspiranti nel recupero FIS-NJR

A Sestriere si sono recuperati due slalom FIS-NJR saltati il 20 e 21 dicembre per maltempo. Mercoledì 4 marzo, sul tracciato olimpico Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, il Trofeo Lauretana – organizzato dal Comitato Sci Club Olimpici – ha incoronato Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx vincitrice della gara femminile.

Il tempo totale della polacca è stato di 1'42"90, con un margine di 2/100 sulla francese Anouck Benamor (Ski Club Passy Varan) e 1"49 sulla canadese Aida Draghia (Ski Club Black Dogs).

Dal quarto al decimo posto: Asia Goglio (mathiese, Sci Club Sansicario Cesana), Beatrice Garbasso (savonese, Equipe Limone), Lucie Glassey (svizzera, Ski Club Arpettaz) sesta a pari merito con Charline Chambel (francese, Ski Club de Combloux), Martina Mis (Sci Club Sauze d’Oulx, ottava assoluta e prima Aspirante), Francesca Migliardi (torinese, Sci Club Valchisone) e Marta Mattio (verzuolese, Sci Club Sestriere, decima assoluta e seconda Aspirante).

Risultati che premiano il talento piemontese, con Mattio a destacar tra le giovani promesse.