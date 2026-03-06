VOLLEY BM / VBC Mondovì a caccia dei primi punti esterni della stagione, sabato sera trasferta a Mozzate

Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso sabato sera alle 20.30 dall’ ostica trasferta di Mozzate contro il Res Volley allenato da Riccardo Luraghi e che può contare sul forte opposto brasiliano Neilo Santos Costa, atletico atleta classe 1994, che, con i suoi punti e le sue prestazioni di alto livello, sta letteralmente trascinando il team comasco.

In classifica generale, dopo le prime 17 giornate, il Res Volley si trova al sesto posto con 34 punti, frutto di 12 vittorie e solo 5 sconfitte e nell’ ultimo turno hanno vinto 3-1 a Garlasco.

Nella gara di andata, disputatasi sabato 8 novembre, i lombardi si imposero al Pala “Nino Manera” per 3-1 (25-23,22-25,21-25,27-29) al termine di una partita davvero poco fortunata per i monregalesi, che per lunghi tratti riuscirono a giocare alla pari con gli avversari, perdendo due set, il primo ed il quarto, ai vantaggi. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC cercherà di ripetere la prestazione volitiva dell’ andata, sperando di avere un po’ più di fortuna e di riuscire finalmente a conquistare i primi punti in trasferta, importantissimi per la classifica, anche se è indubbio che portare a casa punti sarà sicuramente un’ impresa particolarmente ardua.

“Siamo attesi da un’ altra trasferta molto impegnativa – afferma coach Vittorio Bertini – perché il Res Volley gioca una pallavolo di alto livello tecnico e sino ad ora ha dimostrato di meritare pienamente l’ attuale posizione di classifica.

Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a migliorare il livello globale del nostro gioco, soprattutto in battuta ed in attacco, i fondamentali dove stiamo faticando di più e dove i nostri numeri sino ad ora purtroppo non sono per nulla soddisfacenti. La nostra speranza è che finalmente scocchi la scintilla e la squadra faccia quell’ ulteriore passo in avanti che ci permetta di portare a casa punti preziosi per la classifica”.

Per i monregalesi quindi una gara davvero molto ardua contro un avversario di livello, da affrontare senza alcun timore e con una grande cattiveria agonistica per cercare di conquistare punti preziosi per muovere la classifica e cercare di accorciare rispetto alle compagini che stanno davanti.

Per i monregalesi si tratta di una gara molto difficile, contro un’ avversaria che con il morale alle stelle: per il VBC MONDOVI’, però, ora è tempo di cominciare a fare punti in trasferta, fondamentali per l’ autostima ma soprattutto sia per la classifica.