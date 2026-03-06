 / Volley

Volley | 06 marzo 2026, 07:44

VOLLEY / Cuneo vola in finale al NAS Sports Tournament di Dubai: Alsamawi battuta 3-1

La compagine di Matteo Battocchio domina la semifinale e domani sfida lo Yaazar per il trofeo. Fedrizzi e Sala trascinano i piemontesi con 16 e 13 punti

La squadra di Cuneo dopo la vittoria in semifinale

L’Altadawi Cuneo conquista la finale del NAS Sports Tournament di Dubai superando in semifinale l’Alsamawi con il punteggio di 3-1 al termine di una partita combattuta ma gestita con autorevolezza dalla formazione piemontese. I parziali raccontano l’andamento della gara: 25-21, 23-25, 25-22, 27-25.

Grazie a questo successo Cuneo approda all’atto conclusivo del torneo internazionale e domani, venerdì 7 marzo alle 21 locali (le 18 in Italia) affronterà lo Yaazar, protagonista della sorpresa dell’altra semifinale: la formazione ha infatti superato al tie-break la MI Min Investment, la squadra italiana di Cisterna, che partiva con i favori del pronostico.

La squadra guidata da Matteo Battocchio ha iniziato la semifinale con grande determinazione. Nel primo set Cuneo ha preso progressivamente il controllo del gioco chiudendo 25-21, grazie a una buona efficacia in attacco e a una gestione ordinata della fase di cambio palla.

Nel secondo parziale è arrivata la reazione dell’Alsamawi, capace di rientrare in partita e di pareggiare i conti 25-23, ma dal terzo set i piemontesi hanno nuovamente alzato il livello.

Il terzo set, chiuso 25-22, ha rimesso Cuneo in vantaggio prima di un quarto parziale molto tirato, deciso solo ai vantaggi: 27-25, con i biancoblù più lucidi nei momenti decisivi.

I cuneesi hanno trovato i punti pesanti in attacco soprattutto da Michele Fedrizzi, autore di 16 punti con il 59% in attacco, e dall’opposto Lorenzo Sala, che ha chiuso con 13 punti e il 57% di efficacia. Importante anche il contributo di Ivan Zaytsev, che ha messo a referto 9 punti, mentre Nathan Feral ha aggiunto 7 punti.

Nel complesso Cuneo ha chiuso con 50 punti in attacco (53% di efficacia), sostenuti da una ricezione solida (53% di positività) e da 12 muri punto, elementi che hanno fatto la differenza soprattutto nei momenti più delicati del match.

La vittoria spalanca dunque a Cuneo le porte della finale del NAS Sports Tournament, dove troverà lo Yaazar, capace di eliminare a sorpresa la Min Investment Cisterna al tie-break nell’altra semifinale.

Cuneo andrà a caccia del titolo internazionale dopo una semifinale giocata con autorità e grande solidità nei momenti decisivi.

