Riforma della magistratura: a Cuneo un confronto pubblico sulle ragioni del Sì e del No

“Riforma della magistratura: le ragioni del Sì e del No a confronto” è il titolo dell’incontro pubblico in programma lunedì 16 marzo alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto e approfondimento sul tema della riforma delle carriere dei magistrati, oggetto del referendum previsto per il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, con il supporto di Promocuneo, e si propone di presentare in modo equilibrato le ragioni del “Sì” e del “No”, nel rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità e corretta informazione.

Per illustrare le posizioni contrarie alla riforma interverranno Flavia Panzano, referente piemontese del Comitato per il No, e il giornalista Massimo Giannini. A sostenere le ragioni del “Sì” saranno invece Dora Bissoni e Gian Domenico Caiazza.

I relatori saranno chiamati a illustrare le diverse posizioni sul tema, con l’obiettivo di favorire una comprensione più approfondita dei contenuti della riforma e delle possibili implicazioni del voto referendario.

L’incontro sarà moderato dal giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti.