Daniel Dalmasso si impone a Villareggia nel campionato Quad Motornext

Villareggia (TO), 1° marzo. Nella prima domenica di marzo si è alzato ufficialmente il sipario sul Campionato Motornext Fettucciato 2026, con una prima tappa che ha richiamato numerosi piloti di quad, moto e sidecar pronti ad inaugurare la nuova stagione agonistica. Un appuntamento molto atteso, che ha regalato emozioni, adrenalina e spettacolo fin dalle prime ore del mattino.

La giornata si è aperta con le qualifiche, decisive per stabilire le griglie di partenza. Un tracciato tecnico e ben preparato curato nei minimi dettagli grazie all’impegno ed alla professionalità di Massimo Dalmasso e Daniel Busolin, ai quali va un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto nella preparazione della pista.

Efrem Avalle, Team Mammut Motorsport, in azione

Grazie anche alla giornata abbastanza nuvolosa il terreno ha mantenuto la giusta umidità e quindi non c'è stata polvere.

La tipologia di questo terreno è molto sabbiosa quindi ad ogni giro le buche crescevano ed i solchi diventavano più profondi. Quindi durante la giornata diverse volte il tracciato ha dovuto essere ripristinato, riuscendo comunque a rispettare il programma di gara.

Nella classe regina, la Quad Master, è stato Alessio Magnetti (Team Braaap) a dominare la scena. Grande prestazione per Riccardo Gullo (Team Tity & Amarenas), che conquista la seconda posizione. Terzo posto per Diego Vottero (Team Tity & Amarenas).

Appena fuori dal podio, ma autori di ottime performance, al loro primo anno nella classe regina, i giovani Francesco Gullo, mentre i due piloti Andrea Dell'Aria e Kevin Avalle (Team Mammut Motorsport) saliti di categoria dalla sport alla master, si devono accontentare per il momento della bassa classifica in questa per loro nuova categoria.

Nella categoria Quad Sport la rivelazione di giornata è stata Nicoló Carminati (Team Tity & Amarenas), autore di una seconda manche strepitosa, che gli ha permesso di conquistare la vittoria assoluta. Una prestazione in crescita, che lo candida tra i protagonisti della stagione. Secondo gradino del podio per Efrem Avalle (Team Mammut Motorsport), in costante miglioramento e sempre più competitivo, mentre il terzo posto va al fratello Loris Avalle (Team Mammut Motorsport). Chiude la categoria Lorenzo Agostinetto (Team HP4 Off Road), autore comunque di una gara combattiva e determinata.

Da sinistra Loris Avalle-Nicolò Carminati-Efrem Avalle

Nella Quad Expert, riservata agli Over 40, la gara è stata combattutissima dal primo all’ultimo giro in entrambe le manche. A spuntarla è stato Alberto Bianchini (Team HP4 Off Road), bravo a mantenere un ritmo costante ed a gestire la pressione fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Daniel Dalmasso (Team Mammut Motorsport), vincitore di Gara 1, sempre incisivo e protagonista di un bel duello per la vittoria, mentre il terzo gradino del podio va a Claudio Carminati (Team Tity & Amarenas). A seguire Alberto Avalle (Team Mammut Motorsport), penalizzato da un guasto meccanico in gara e Marco Stella (Team Tity & Amarenas), che hanno completato la categoria con buone prestazioni, confermando come esperienza e passione rendano questa classe sempre spettacolare.

Da sinistra Claudio Carminati-Alberto Bianchini-Daniel Dalmasso

Il particolare regolamento di gara, che assegna punti sia per il miglior tempo ottenuto in qualifica, che nelle due manche, ha permesso al rossanese Daniel Dalmasso, che se li è aggiudicati nelle tre uscite, di issarsi sul primo gradino del podio, affiancato da Alberto Bianchini e Claudio Carminati.

Questa prima tappa del Campionato Motornext Fettucciato ha messo in evidenza un livello tecnico alto, nuovi volti pronti a emergere e graditi ritorni. Il pubblico presente ha potuto assistere a gare avvincenti, sorpassi spettacolari e sfide combattute fino all’ultima curva.

La stagione è solo all’inizio, ma Villareggia ha già lanciato un messaggio chiaro: il 2026 sarà un campionato ricco di emozioni, talento e grande passione per le tre e quatto ruote artigliate…