Elena Carletto è vice campionessa italiana U16 di sci di fondo

Si è disputata sabato 7 marzo la seconda giornata dei Campionati Italiani U16 di sci di fondo a Bosco Chiesanuova, con le gare individuali in tecnica classica. Tra le ragazze, la prova sui 5 km (2×2,5 km) ha visto la vittoria di Heidi Debertolis dell’US Primiero, che ha chiuso con il tempo di 15’30.0.

Al secondo posto si è piazzata Elena Carletto dello Sci Club Entracque Alpi Marittime con 15’48.1, a un soffio dal podio nella sprint di venerdì e oggi autrice di una

prestazione solida e costante. A completare il terzetto di testa è stata Siria Benassi del S. Annapelago in 15’58.9, seguita da Jana Gufler (Kronspur, 15’59.6) e dalla vincitrice della sprint di venerdì, Sara Proietti Cignitti del Winter Sport Subiaco, quinta in 16’01.7.

Alle 10:30 è stata la volta degli Allievi maschili, impegnati sui 7,5 km (1×5 km + 1×2,5 km). La prova ha premiato Gabriele Carrara del Fondo Val di Sole, che ha chiuso in 19’40.4. Sul podio anche Federico Castelletti (SC 13 Clusone, 20’08.3), oro nella sprint di venerdì, e Zaccaria Bracchi (Sporting Livigno, 20’37.2), argento nella sprint di venerdì.

Completano la top5 Davide Leso (US Dolomitica, 20’45.1) e Nicolò Pedranzini (Alta Valtellina, 20’53.7). Buona la prestazione di Joei Lisciandrello che chiude al 6° posto con un distacco di 1’16.7 dal vincitore, mentre Luca Fulcheri (Valle Ellero) e Liam Lisciandrello, bronzo nella sprint di venerdì, chiudono rispettivamente all’8° e 9°

posto.